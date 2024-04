Fortaleza, Red Bull Bragantino e Cuiabá dão a largada na Copa Sul-Americana

A Copa Sul-Americana começa para três times brasileiros nesta quarta-feira. Atual vice-campeão, o Fortaleza, que perdeu o título nos pênaltis para a LDU-EQU, faz sua estreia diante o Sportivo Trinidense-PAR, que foi muito bem nas fases preliminares da Libertadores. O Red Bull Bragantino, por sua vez, pega o Coquimbo Unido-CHI, enquanto o Cuiabá mede forças com o Lanús-ARG.

No ano passado, o Fortaleza deixou escapar o título no detalhe e quer dar a volta por cima em 2024 para fazer história. No entanto, o trabalho de Vojvoda vem sendo contestado neste início de temporada e o grupo na Sul-Americana também não é favorável.

Além de enfrentar o Sportivo Trinidense, o time cearense terá pela frente o Nacional Potosí, que aposta na altitude para realizar uma boa campanha no torneio, e o Boca Juniors, finalista da última Copa Libertadores. O clube argentino não conseguiu vaga no principal campeonato continental, e entra como o grande favorito ao título da Sul-Americana, torneio no qual já levantou o caneco em duas oportunidades (2004 e 2005).

O time paraguaio, inclusive, esteve nas fases preliminares da Libertadores e por muito pouco não entrou na fase de grupos. Parou apenas na terceira fase ao cair para o Colo-Colo. Empatou em casa por 1 a 1 e perdeu no Chile por 2 a 1. O Trinidense aposta na força do Defensores del Chaco para superar o Fortaleza, a partir das 21 horas.

O Red Bull Bragantino tenta o primeiro título com a nova parceria para entrar de vez no cenário nacional e continental. Após cair na semifinal do Campeonato Paulista, foca na Sul-Americana. A estreia será diante do Coquimbo Unido-CHI, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Vice-campeão da Sul-Americana em 2021, o Red Bull Bragantino confia no técnico Pedro Caixinha para trazer o título para casa. A primeira fase, no entanto, não deve ser fácil, já que também enfrentará o Racing-ARG, um dos principais clubes da Argentina. O outro time da chave é o Sportivo Luqueño-PAR.

O Cuiabá conta com o bom início de temporada do atacante Deyverson para tentar surpreender na estreia da Sul-Americana. O time do Mato Grosso encara o Lanús, campeão em 2013, na Arena Pantanal. Dentro os brasileiros, é o azarão na briga pelo título.

O seu grupo, no entanto, é apenas mediano e a disputa pela classificação será diante do clube argentino. Os outros dois representantes são Deportivo Garcilaso, do Peru, e Metropolitanos, da Venezuela.

Ainda nesta noite, o Rayo Zuliano-VEN enfrenta o Danubio-URU, o Nacional Potosí-BOL pega o Boca Juniors-ARG, e o Alianza-COL desafia o Unión La Calera-CHI.

CONFIRA OS JOGOS DE QUARTA-FEIRA:

19h

Cuiabá x Lanús-ARG

Rayo Zuliano-VEN x Danubio-URU

21h

Nacional Potosí-BOL x Boca Juniors-ARG

Red Bull Bragantino x Coquimbo-CHI

Sportivo Trinidense-PAR x Fortaleza

23h

Alianza-COL x Unión La Calera-CHI