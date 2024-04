Fluminense inicia a busca pelo bi da Libertadores contra o Alianza Lima no Peru

Atual campeão da Copa Libertadores, o Fluminense volta ao Peru, onde tudo começou na temporada passada, para iniciar a busca pelo bicampeonato. O duelo será contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos. O time de Fernando Diniz vive um momento de turbulência, graças à eliminação para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca.

O Fluminense é o favorito da chave e encara na estreia o adversário considerado mais fraco. O time carioca está no Grupo A, ao lado também de Colo-Colo, do Chile, e Cerro Porteño, do Paraguai, dois clubes que costumam incomodar apesar de nunca terem vencido o torneio continental.

Fernando Diniz não deve fazer nenhuma mudança drástica. A expectativa é que utilize a mesma base que usou neste início de temporada. Na defesa, a dupla continuará sendo improvisada, com Felipe Melo e Thiago Santos, ao menos, foi o que indicou nos treinamentos.

O difícil será montar o time do meio para frente, devido aos desfalques. Diniz não poderá contar com John Kennedy e Diogo Barbosa, suspensos, além dos lesionados Marlon, Manoel, Gabriel Pires, Paulo Henrique Ganso, Keno e Germán Cano, todos vetados.

"Somos o atual campeão e todos querem acompanhar. Ficamos felizes e sabemos da responsabilidade. Foram muito bons esses dias, trabalhamos bem intenso. Particularmente para mim, foi muito bom porque não consegui fazer uma pré-temporada por causa das lesões. Consegui fazer essas sessões de treinamento completas. Acredito que foi bom para a equipe inteira. Trabalhamos bem, o professor deu muitos treinos intensos que não conseguimos fazer neste período de Mundial e início de Estadual", disse o treinador.

Se o time brasileiro não apresentou um grande futebol durante o Campeonato Carioca e acabou sendo eliminado até facilmente pelo Flamengo, o Alianza Lima empolga muito menos. O time peruano tem apenas a sexta melhor campanha do seu campeonato nacional. Em nove jogos, venceu cinco e perdeu quatro. Além disso, não vence como mandante na Libertadores desde 2012, quando superou o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0. Desde então foram 16 jogos e nenhuma vitória. Foram 12 derrotas e quatro empates.

Contra os brasileiros, o retrospecto também é ruim. No total, na Libertadores, foram 36 jogos, com 33 derrotas, um empate e apenas duas vitórias, sobre Cruzeiro e Guarani.

O time peruano aposta em uma mescla de juventude com experiência. O mais conhecido do elenco é o atacante Hernán Barcos, ex-Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. A tendência, no entanto, é que fique como opção no banco de reservas, devido à boa fase de Cecilio Waterman.

No gol, há uma disputa entre Franco Saravia e Ángelo Campos, recém-contratado. O último chegou como uma solução para o setor e pode ganhar a confiança do técnico Alejandro Restrepo, muito em função da pressão da torcida.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X FLUMINENSE

ALIANZA LIMA - Franco Saravia (Ángelo Campos); Ramos, Zambrano e Garcés; Serna, Rodríguez, Castillo, Cabello, Freytes; Gabriel Costa e Cecilio Waterman. Treinador: Alejandro Restrepo

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, André, Lima (Terans), Renato Augusto e Arias; Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).