Carille poderá escalar Morelos no ataque do Santos na decisão de domingo contra o Palmeiras

O técnico Fábio Carille poderá proporcionar uma surpresa na escalação do time do Santos para a decisão do Campeonato Paulista, domingo, no Allianz Parque, diante do Palmeiras. Ainda sem saber se poderá contar com o centroavante Julio Furch, o treinador testou Morelos na posição no treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

O normal seria o treinador optar por Cazares ou Pedrinho, mais utilizados na partidas deste ano, mas Carille quer manter o esquema com um centroavante de ofício. Furch faz tratamento intensivo para tentar se recuperar da lesão sofrida no primeiro jogo na vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Carille não deverá fazer outra alteração na equipe, pois considerou que o grupo teve um bom desempenho no primeiro duelo da final do Estadual.

Com isso, a escalação mais provável para o jogo decisivo deverá ter: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Cazares ou Pedrinho) e Guilherme.