Braga anuncia saída do técnico Artur Jorge e transferência para o Botafogo

A diretoria do Braga, de Portugal, confirmou a saída de Artur Jorge e a transferência do técnico para o Botafogo. O clube carioca, que ainda não oficializou a contratação, estava sem treinador desde 22 de fevereiro, quando demitiu Tiago Nunes ainda na fase preliminar da Copa Libertadores.

"Conforme já é do conhecimento público, Artur Jorge deixa de ser o treinador do SC Braga", afirmou o presidente do Braga, António Salvador, nesta quarta-feira. Em comunicado, o clube português revelou que receberá 2 milhões de euros, cerca de R$ 10,8 milhões, do Botafogo, como "contrapartida" pela transferência.

Em declarações após a publicação do comunicado, o presidente do Braga deixou clara sua insatisfação com a perda do treinador. "É um desfecho que não desejávamos, mas cujo enquadramento devo partilhar, sobretudo para informação dos nossos sócios e adeptos. Quando, no dia 10 de novembro do ano passado, acertamos a renovação de contrato com o Artur Jorge até 2025, tínhamos o objetivo de dar continuidade a uma ligação que nos unia desde 2017 e que nos permitiu desenvolver um trabalho conjunto que foi desde os escalões de formação até à equipe principal", declarou.

Artur Jorge deve assinar contrato de dois anos com o Botafogo. O acerto já era esperado desde o fim de semana, quando a imprensa europeia começou a cravar a contratação do time carioca. Na terça, o treinador fez companhia a John Textor, dono da SAF do Botafogo, nas tribunas do estádio do Lyon, clube que também pertence ao empresário americano, durante jogo da Copa da França.

A expectativa é de que Artur Jorge desembarque no Brasil ainda nesta quarta. Ele deve estar no Engenhão nesta noite para acompanhar o jogo do time carioca contra o Junior Barranquilla, pela estreia do Botafogo na fase de grupos da Copa Libertadores.