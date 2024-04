Seleção feminina faz últimos treinos nos EUA antes de encarar o Canadá pelo Torneio SheBelieves

A seleção brasileira feminina deu início nesta terça-feira aos preparativos para a disputa da nona edição da SheBelieves Cup, que acontece em Atlanta, nos Estados Unidos. A competição, que ocorre anualmente desde 2016, faz parte da preparação da seleção para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho. O time brasileiro estreia no sábado, quando enfrenta o Canadá às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Mercedez-Benz, casa do Atlanta United.

O técnico Arthur Elias tem mais dois dias de treinos com bola no Georgia Sports Park para ajustar os últimos detalhes para a estreia nos treinos. A seleção treina agora à noite no horário local, desta vez com o grupo completo, já que a zagueira Thaís se apresentou à noite.

Na sua segunda convocação para a seleção principal, a atacante Jheniffer comentou suas impressões sobre o primeiro treinamento do grupo. "O treino foi muito intenso. Algumas meninas que estão chegando agora ainda estão entendendo a ideia de jogo. A troca entre as mais experientes e as mais novas está sendo muito importante. Foi um treino muito produtivo e espero continuar crescendo junto com todas elas."

Já Ana Vitória terá sua primeira experiência seguindo o modelo de jogo proposto por Arthur Elias e se mostrou empolgada para iniciar os trabalhos. "Eu já joguei com a camisa Amarelinha, mas é um trabalho novo e ainda não tive a oportunidade de jogar com essa comissão. Estou curiosa para saber como vai ser quando entrarmos em campo juntas. Hoje em dia, todas as seleções estão muito fortes, estão muito bem preparadas, e acho que os nossos adversários nesta competição são referências, assim como nós, evidentemente. Além de ser um torneio interessante para o grupo, vai ser muito interessante para o atleta realizar essa autoavaliação."

A SheBelieves Cup tem a participação de quatro seleções, sendo uma delas a dona da casa. As outras três equipes são convidadas. Em 2024, a competição se inicia diretamente na semifinal (Brasil x Canadá, Estados Unidos x Japão). As duas equipes vencedoras de cada duelo avançam para a final, enquanto as derrotadas decidem o terceiro e o quarto lugar. Os duelos finais serão no dia 9.

A participação mais recente do Brasil foi em 2023, quando alcançou sua segunda melhor campanha ao ficar em terceiro lugar. No pódio também ficaram os Estados Unidos (1º) e o Japão (2º). O Canadá ficou em quarto lugar.