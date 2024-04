Palmeiras finaliza preparação para Libertadores e Vanderlan 'entrega' presença entre titulares

O Palmeiras foi a campo nesta terça-feira, na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para a estreia na Copa Libertadores diante do San Lorenzo na quarta-feira, às 21h30, em Buenos Aires. Após as atividades, Vanderlan foi o escolhido para falar com as mídias do clube e o lateral-esquerdo acabou "entregando" que irá a campo quando projetou a estreia na competição, evidenciando que a principal motivação para o confronto é a oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras em mais um jogo continental.

"Eu acho que não tem motivação maior do que vestir a camisa do Palmeiras. Essa é a principal motivação. O Abel (Ferreira) sempre bate nessa tecla, para nos prepararmos sempre, estarmos sempre prontos, porque a oportunidade vai chegar e aí vai depender de você. O que eu controlo é a minha preparação, o meu treino, a minha recuperação, a minha alimentação. Então eu sigo muito esses conselhos e, graças a Deus, pude jogar bem na Vila Belmiro", comentou.

O atleta comentou a chance de iniciar a partida diante do San Lorenzo. Devido à final do Paulistão, o Palmeiras deve utilizar uma escalação alternativa, contando com jogadores reservas que receberam menos oportunidades neste início de ano.

"É como o Abel sempre fala: jogue quem jogar, nós vamos jogar para ganhar. Mais uma vez, é importante estar todo mundo pronto, todo mundo se dedicando no dia a dia. Se a oportunidade aparecer, a nossa preparação foi muito boa e creio que faremos um grande jogo", declarou o jogador.

O Palmeiras, que participa da principal competição sul-americana pelo nono ano seguido - um recorde brasileiro, vai enfrentar um velho conhecido. Na fase de grupos da Libertadores de 2019, o time comandado à época por Luiz Felipe Scolari perdeu no Nuevo Gasometro por 1 a 0, mas venceu no Allianz Parque também por 1 a 0.