Internacional e Athletico-PR vão estrear na fase de grupos da Copa Sul-Americana

A fase de grupos da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira, com a presença de três brasileiros. Pelo Grupo C, Internacional abre a competição continental diante do Belgrano-ARG, fora de casa, enquanto o Athletico-PR visita o Sportivo Ameliano-PAR, em jogo válido pelo Grupo E. A abertura da Sul-Americana ainda contará com a estreia do Corinthians, que também jogará fora de seus domínios, diante do Racing-URU.

Semifinalista da Libertadores ano passado, o Internacional retorna à Copa Sul-Americana para dar a volta por cima após a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho. Nono colocado do Brasileirão de 2023, o time colorado inicia sua trajetória rumo à glória diante do Belgrano, a partir das 19h, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

O mandante chegou à competição após terminar o Campeonato Argentino na 11ª colocação na última temporada. Entretanto, o time argentino não vem de uma boa fase: venceu apenas dois dos 13 jogos disputados até aqui em 2024 e quer se impor diante de sua torcida.

Pouco depois, a partir das 21h30, é a vez do Athletico-PR, que garantiu a vaga ao terminar o Brasileiro na oitava colocação, estrear diante do Sportivo Ameliano, do Paraguai, no estádio La Nueva Olla. A equipe brasileira chega para o duelo em ótima fase, após vencer por 1 a 0 o jogo de ida da final do Campeonato Paranaense diante do Maringá, fora de casa.

Do outro lado, o adversário, sem muita tradição no futebol sul-americano, se classificou à Sul-Americana na sétima colocação do Campeonato Paraguaio de 2023. Na atual temporada, o Sportivo disputou 12 jogos e venceu cinco vezes.

A abertura da competição continental ainda contará com mais três jogos, incluindo mais um brasileiro. No mesmo horário de Internacional e Belgrano, o Nacional-PAR recebe o Argentinos Juniors, no Defensores del Chaco. Pouco mais tarde, às 21h30, o Corinthians visita o Racing-URU, no Centenário. A partir das 23 horas, o César Vallejo, do Peru, recebe o Defensa y Justicia-ARG, no Mansiche, fechando os jogos do dia.

Confira os jogos de terça-feira:

19h

Belgrano-ARG x Internacional

Nacional-PAR x Argentinos Juniors-ARG

21h30

Sportivo Ameliano-PAR x Athletico-PR

Racing-URU x Corinthians

23h

César Vallejo-PER x Defensa y Justicia-ARG