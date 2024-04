CEO do Ajax é suspenso sob suspeita de 'insider trading' no clube holandês

Em uma temporada cheia de problemas, o Ajax, um dos clubes mais vitoriosos e tradicionais da Europa, se vê envolvido em mais uma polêmica: o clube de Amsterdã, na Holanda, suspendeu o novo CEO, Alex Kroes, nesta terça-feira, e disse que pretende demiti-lo por suspeita de "insider trading" nas ações do clube.

O Ajax alega que Kroes, que também era presidente do conselho executivo, comprou mais de 17.000 ações do clube uma semana antes de sua nomeação ser anunciada em agosto passado. "O conselho de supervisão buscou aconselhamento jurídico externo, que indica que ele provavelmente se envolveu em insider trading. Insider trading é um crime", disse o clube.

Kroes confirmou em sua declaração que comprou cerca de 17.500 ações do Ajax pouco antes de sua nomeação, além de mais ações que ele já detinha no clube. "Achei que seria um sinal positivo expressar confiança no clube e nos acionistas", disse ele. "Acredito que você expressa confiança aos seus colegas acionistas e partes interessadas quando compra ações e, portanto, assume riscos financeiros. 'Ter a pele no jogo', como é chamado", completou.

Kroes, que começou no Ajax apenas no mês passado como substituto permanente do ídolo e ex-goleiro Edwin van der Sar, publicou uma declaração em uma rede social executiva dizendo que "não pode simplesmente aceitar essa decisão do Conselho de Supervisão". Van der Sar, por sua vez, havia renunciado em maio passado depois que a equipe terminou em terceiro no Campeonato Holandês, perdendo uma vaga direta na Liga dos Campeões.

Van der Sar formou uma parceria forte e bem-sucedida na diretoria do Ajax com o ex-companheiro de equipe Marc Overmars, que renunciou ao cargo de diretor de futebol repentinamente há mais de dois anos, depois de pedir desculpas publicamente por enviar mensagens inadequadas a colegas do sexo feminino.

Já Kroes, um administrador esportivo bem-sucedido, era visto como peça-chave para levar o clube tetracampeão continental de volta ao topo do futebol holandês e europeu após um início desastroso de temporada, quando o Ajax ficou na zona de rebaixamento do Campeonato Holandês e demitiu o técnico Maurice Steijn.

O clube subiu para o quinto lugar no torneio nacional, mas está 28 pontos atrás do líder PSV Eindhoven, e agora busca contratar um novo técnico para a próxima temporada. "Estamos profundamente consternados com o ocorrido no Ajax, pois é altamente prejudicial ao clube e a todos que o consideram querido", disse Michael van Praag, presidente do conselho de supervisão, em comunicado.