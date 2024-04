Antes do GP do Japão, 4ª etapa da temporada de F-1, McLaren anuncia mudanças organizacionais

A equipe McLaren fez outra série de mudanças em seu departamento técnico após as três primeiras corridas da temporada de 2024 da Fórmula 1, com David Sanchez deixando a organização poucos meses depois de iniciar sua nova função.

O ex-especialista em aerodinâmica da Ferrari, Sanchez, foi uma das duas principais contratações da McLaren, ao lado do ex-mago técnico da Red Bull, Rob Marshall, enquanto a equipe de Woking buscava desenvolver sua remodelação inicial no ano passado.

No entanto, "após uma série de discussões" sobre as responsabilidades do cargo, Sanchez deixou vago a função de Diretor Técnico, Conceito e Desempenho de Carros, levando a uma série de atualizações em todo o departamento.

Em um comunicado de imprensa, a McLaren afirmou que as últimas mudanças "visam fortalecer e evoluir ainda mais o modelo técnico".

Após a saída de Sanchez, Marshall assumirá o papel de Designer Chefe, Neil Houldey passará a se tornar Diretor Técnico de Engenharia, enquanto Peter Prodromou continuará em seu papel como Diretor Técnico de Aerodinâmica.

A McLaren acrescentou que o departamento de Conceito e Desempenho "será simplificado para focar no desempenho" e será liderado pelo Diretor Técnico de Desempenho - o chefe da equipe, Andrea Stella, assumirá esta função nesse ínterim até que uma nomeação permanente seja confirmada.

"Este é mais um passo na evolução da estrutura do Departamento Técnico e do modelo de trabalho da equipa significa o nosso compromisso em melhorar constantemente as nossas capacidades técnicas e fluxos de trabalho para uma maior eficiência e eficácia", explicou Stella.

Sanchez acrescentou: "Estou grato pela oportunidade de ter feito parte desta equipe. Embora o papel que idealizamos e havíamos acordado não estivesse alinhado com a realidade do cargo que encontrei, saio com respeito pela liderança, admiração pela dedicação dos meus colegas e apreço pela abertura e honestidade com que discutimos e chegamos nesta decisão. Desejo que esta equipe continue a ter sucesso."

A McLaren está na terceira colocação no atual campeonato de construtores, com 55 pontos, atrás da líder Red Bull (97) e Ferrari (93). O australiano Oscar Piastri tem 28 pontos, um a mais que o britânico Lando Norris. Max Verstappen lidera com 51, seguido por Charles Leclerc (47). A próxima corrida é o GP do Japão, domingo, em Suzuka.