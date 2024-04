Santos x Palmeiras: vencedor do 1º jogo levou Paulistão em 57% das decisões

O desafio do Palmeiras para ser campeão paulista é um feito não tão comum na história do Estadual. Após perder por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer no Allianz Parque para poder ficar com a taça. Levantamento feito pelo Estadão aponta que quem perdeu o primeiro jogo de final de Paulistão conseguiu o título apenas em sete oportunidades.

O histórico considera campeonatos desde 1974, quando as finais com dois jogos (ida e volta) passaram a ser mais regulares. Até então, o campeão era definido por pontos corridos, às vezes com jogos de desempate, ou em finais únicas. Nem todos os torneios a partir do ano selecionado, contudo, contaram com final em ida e volta. Os formatos de liga ou de apenas um jogo decisivo se repetiu em outras edições, mas com menor frequência.

Das sete vezes em que o campeão perdeu o primeiro jogo, três foram com o Palmeiras. O atual campeão paulista precisou reverter placares nas edições de 1993, 2022 e 2023, contra Corinthians, São Paulo e Água Santa, respectivamente. O Santos, outro finalista de 2024, também conquistou o feito duas vezes, em 2007 e 2015. As outras duas viradas são de São Paulo (1998) e Corinthians (2018). As vitórias no primeiro jogo seguidas por título representam 57% das finais disputadas no período. Os sete casos citados, 16%; e os empates, 26%.

A primeira virada foi em 1993. O Corinthians de Nelsinho Baptista venceu o primeiro jogo por 1 a 0 contra o Palmeiras. Na volta, a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo fez 3 a 0 no tempo normal, o que encaminhou a decisão para a prorrogação, em que Evair marcou mais uma vez, fechando a goleada. O Palmeiras voltava a ser campeão depois de 17 anos na seca do Estadual.

Cinco anos depois, em 1998, foi a vez do São Paulo, também diante do Corinthians. Novamente era um confronto entre Nelsinho Baptista e Luxemburgo. Este último, porém, agora estava no lado alvinegro e, com Marcelinho Carioca, venceu o primeiro jogo por 2 a 1. O São Paulo, já com Rogério Ceni no gol, Raí no meio e Denílson e França no ataque, buscou 3 a 1 no segundo jogo, ficando com o título.

Em 2007, o São Caetano de Dorival Júnior chegou até a final e venceu o Santos por 2 a 0 no primeiro jogo. Vanderlei Luxemburgo, em mais uma final por mais um clube paulista, conseguiu que seu time revertesse o placar na segunda partida, devolvendo os 2 a 0. O regulamento previa que, em caso de empate, o título ficava com a melhor campanha, e o Santos foi campeão.

Uma nova virada envolveu, em 2015, os finalistas de 2024. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Na volta, o Santos empatou o placar agregado ao vencer por 2 a 1. Nos pênaltis, os santistas se deram melhor e ficaram com o título mais uma vez.

Situação semelhante foi vivida pelo Corinthians em 2018. A equipe alvinegra também perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 na ida e igualou o placar, com 1 a 0 a favor na volta. Nos pênaltis, melhor para o Corinthians, na época comandado por Fábio Carille, atual técnico do Santos.

REVERTER VIROU ROTINA PARA O PALMEIRAS

As duas últimas viradas foram do Palmeiras nas duas edições mais recentes do Paulistão. Em 2022, o São Paulo saiu vitorioso com 3 a 1 a favor no primeiro jogo, no MorumBis. Já com Abel Ferreira, o time alviverde goleou o rival por 4 a 0 no Allianz Parque e ficou com o título. No ano seguinte, em 2023, mais do que chegar na final, o Água Santa de Thiago Carpini (hoje no São Paulo) venceu o primeiro jogo por 2 a 1 na Arena Barueri, mas, novamente, o Palmeiras aplicou 4 a 0 no jogo de volta e ergueu o troféu.

"Agora vai ser em casa com os nossos torcedores. Precisamos deles pra ganhar a final", afirmou o técnico Abel Ferreira, confiante de que sua equipe conseguirá o tri do Paulistão, feito que o clube não consegue desde 1935.

A tentativa do Palmeiras de virar uma final de Campeonato Paulista mais uma vez será no próximo domingo, dia 7 de abril. A equipe recebe o Santos, que joga pelo empate, no Allianz Parque, às 18h. Antes, o time viaja a Buenos Aires para encarar o San Lorenzo pela estreia na Libertadores. O Santos tem a semana livre até a final.

LEVANTAMENTO DAS FINAIS DO PAULISTÃO (1974 a 2023)

1974

Ida: Palmeiras 1 a 1 Corinthians

Volta: Corinthians 0 x 1 Palmeiras

1975

Ida: Portuguesa 0 x 1 São Paulo

Volta: São Paulo 0 (3) x (0) 1 Portuguesa

1976: Sem final (Palmeiras campeão)

1977

Ida: Ponte Preta 0 x 1 Corinthians

Volta: Corinthians 1 x 2 Ponte Preta

Desempate: Corinthians 1 x 0 Ponte Preta

1978

Jogo 1: Santos 2 x 1 São Paulo

Jogo 2: Santos 1 x 1 São Paulo

Jogo 3: Santos 0 x 0 São Paulo

1979

Jogo 1: Corinthians 1 x 0 Ponte Preta

Jogo 2: Corinthians 0 x 0 Ponte Preta

Jogo 3: Corinthians 2 x 0 Ponte Preta

1980

Ida: Santos 0 x 1 São Paulo

Volta: São Paulo 1 x 0 Santos

1981

Ida: Ponte Preta 1 x 1 São Paulo

Volta: São Paulo 2 x 0 Ponte Preta

1982

Ida: São Paulo 0 x 1 Corinthians

Volta: Corinthians 3 x 1 São Paulo

1983

Ida: São Paulo 0 x 1 Corinthians

Volta: Corinthians 1 x 1 São Paulo

1984: Sem final (Santos campeão)

1985

Ida: Portuguesa 1 x 3 São Paulo

Volta: São Paulo 2 x 1 Portuguesa

1986

Ida: Palmeiras 0 x 0 Inter de Limeira

Volta: Inter de Limeira 2 x 1 Palmeiras

1987

Ida: Corinthians 1 x 2 São Paulo

Volta: São Paulo 0 x 0 Corinthians

1988

Ida: Corinthians 1 x 1 Guarani

Volta: Guarani 0 x 1 Corinthians

1989

Ida: São Paulo 1 x 0 São José

Volta: São José 0 x 0 São Paulo

1990

Ida: Novorizontino 1 x 1 Red Bull Bragantino

Volta: Red Bull Bragantino 1 x 1 Novorizontino

1991

Ida: Corinthians 0 x 3 São Paulo

Volta: São Paulo 0 x 0 Corinthians

1992

Ida: Palmeiras 2 x 4 São Paulo

Volta: São Paulo 2 x 1 Palmeiras

1993

Ida: Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Volta: Palmeiras 4 x 0 Corinthians

1994: Sem final (Palmeiras campeão)

1995

Ida: Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Volta: Corinthians 2 x 1 Palmeiras

1996: Sem final (Palmeiras campeão)

1997: Sem final (Corinthians campeão)

1998

Ida: Corinthians 2 x 1 São Paulo

Volta: São Paulo 3 x 1 Corinthians

1999:

Palmeiras 0 x 3 Corinthians

Corinthians 2 x 2 Palmeiras

2000

Ida: Santos 0 x 1 São Paulo

Volta: São Paulo 2 x 2 Santos

2001

Ida: Botafogo-SP 0 x 3 Corinthians

Volta: Corinthians 0 x 0 Botafogo-SP

2002: Sem final (Ituano campeão)

2003

Ida: Corinthians 3 x 2 São Paulo

Volta: São Paulo 2 x 3 Corinthians

2004

Ida: Paulista 1 x 3 São Caetano

Volta: São Caetano 2 x 0 Paulista

2005: Sem final (São Paulo campeão)

2006: Sem final (Santos campeão)

2007

Ida: São Caetano 2 x 0 Santos

Volta: Santos 2 x 0 São Caetano

2008

Ida: Ponte Preta 0 x 1 Palmeiras

Volta: Palmeiras 5 x 0 Ponte Preta

2009

Ida: Santos 1 x 3 Corintihans

Volta: Corinthians 1 x 1 Santos

2010

Ida: Santo André 2 x 3 Santos

Volta: Santos 2 x 3 Santo André

2011

Ida: Corinthians 0 x 0 Santos

Volta: Santos 2 x 1 Corinthians

2012

Ida: Guarani 0 x 3 Santos

Volta: Santos 4 x 2 Guarani

2013

Ida: Corinthians 2 x 1 Santos

Volta: Santos 1 x 1 Corinthians

2014

Ida: Ituano 1 x 0 Santos

Volta: Santos 1 (6) x (7) 0 Ituano

2015

Ida: Palmeiras 1 x 0 Santos

Volta: Santos 2 (4) x (2) 1 Palmeiras

2016

Ida: Audax 1 x 1 Santos

Volta: Santos 1 x 0 Audax

2017

Ida: Ponte Preta 0 x 3 Corinthians

Volta: Corinthians 1 x 1 Ponte Preta

2018

Ida: Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Volta: Palmeiras 0 (3) x (4) 1 Corinthians

2019

Ida: São Paulo 0 x 0 Corinthians

Volta: Corinthians 2 x 1 São Paulo

2020

Ida: Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Volta: Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians

2021

Ida: Palmeiras 0 x 0 São Paulo

Volta: São Paulo 2 x 0 Palmeiras

2022

Ida: São Paulo 3 x 1 Palmeiras

Volta: Palmeiras 4 x 0 São Paulo

2023

Ida: Água Santa 2 x 1 Palmeiras

Volta: Palmeiras 4 x 0 Água Santa