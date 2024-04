Hotel leiloa cama onde Cristiano Ronaldo dormiu durante hospedagem de Portugal para amistoso

Um hotel na Eslovênia, que hospedou a seleção de Portugal para um amistoso internacional, vai aproveitar a fama mundial do atacante Cristiano Ronaldo para fazer caridade. O estabelecimento vai leiloar a cama onde o atacante português dormiu e destinar os fundos para instituições de caridade.

De acordo com a imprensa local, o valor inicial da peça é cinco mil euros (algo em torno de R$ 27 mil). A ideia de levantar recursos veio em função da comoção que o astro português provocou entre os torcedores.

Inúmeros fãs procuraram acompanhar cada passo do jogador na tentativa de buscar uma aproximação para pedir um autógrafo ou ser fotografado com o atleta. A presença do camisa sete provocou aglomeração desde a chegada no aeroporto até a porta do hotel.

A princípio, o leilão deve acontecer ainda no mês de abril. Apesar da euforia dos eslovenos com a presença do astro português na cidade, os torcedores ficaram frustrados. Devido ao forte esquema de segurança, Cristiano Ronaldo quase não teve contato com os torcedores.

O atacante deixou o país logo após a realização do amistoso de Portugal com a Eslovênia. A seleção local venceu o confronto por 2 a 0, com gols de Cerin e Elsnik, e encerrou uma sequência de 11 vitórias em 11 partidas da seleção portuguesa.