Corinthians encerra preparação para a estreia na Sul-Americana com foco na bola parada

O Corinthians encerrou, na manhã desta segunda-feira, a sua preparação para a estreia na Copa Sul-Americana com um treinamento no CT Joaquim Grava. O técnico António Oliveira deu ênfase às jogadas de bola parada para o duelo contra o Racing, do Uruguai, que acontece nesta terça.

O treinador português fez várias repetições de cruzamentos para corrigir o posicionamento de seus jogadores. A atividade contou com ajustes tanto na parte ofensiva quanto defensiva.

O trabalho tático também mereceu atenção do comandante que vai ter alguns desfalques. Com lesão muscular, Maycon está fora. Diego Palacios cumpre o processo de transição física. Com dengue, Igor Coronado continua fora dos planos.

O Corinthians enfrenta o Racing no estádio Centenário e o treinador apostou em uma defesa experiente para suportar a pressão. Cássio no gol, Fagner na lateral e Gustavo Henrique no miolo de zaga vão ser os pilares para ajustar o sistema defensivo.

No Grupo F, o Corinthians estreia no Uruguai e faz a segunda partida no dia nove, contra o Nacional do Paraguai, na Neo Química Arena. O terceiro encontro vai ser diante do Argentinos Juniors, no dia 23 deste mês, no estádio Diego Armando Maradona.