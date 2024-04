Calleri participa do primeiro treino do São Paulo na semana de estreia na Libertadores

O São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira visando a estreia na Libertadores contra o Talleres, da Argentina. O jogo acontece na quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

O atacante Calleri, que vinha reclamando de dores na perna, já afirmou que estará em campo, mas ainda depende da sua recuperação física. O argentino apareceu dominando uma bola em uma das imagens do treino divulgadas pelo São Paulo.

Calleri ficou de fora da última partida oficial do São Paulo, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 17 de março. Ele havia sido substituído no intervalo da partida contra o Ituano, uma semana antes.

No treino desta segunda, o técnico Thiago Carpini se preocupou com questões táticas, com o objetivo de construção e combinação de jogadas. O time ainda treina nesta terça e quarta no CT da Barra Funda antes do embarque para a Argentina.

O São Paulo está no Grupo B da Libertadores. Além de enfrentar o argentino Talleres, o time terá pela frente o Cobresal, do Chile, e o Barcelona, do Equador. Os dois melhores avançam às oitavas de final.