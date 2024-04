Após negativas, Guarani sonda mais três zagueiros de olho na Série B do Brasileiro

Depois de algumas negativas como as de João Victor, do Vitória, e Rafael Donato, do Novorizontino, o Conselho de Administração do Guarani msntém como prioridade reforçar o setor defensivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, três novos nomes ganharam força no estádio Brinco de Ouro.

O primeiro foi o zagueiro Emerson Santos, que aos 28 anos, foi um dos destaques da Inter de Limeira no Paulistão. Ele participou de 12 jogos e ajudou o clube a chegar até as quartas de final. Antes, revelado nas categorias de base do Botafogo, passou por Internacional, Palmeiras e Atlético-GO. No exterior, defendeu o Kashiwa Reysol, do Japão.

Os outros nomes são: Lucas Ribeiro, que está no Ceará desde 2022, mas vem tendo pouco espaço nesta temporada, onde participou de apenas seis jogos - três do Cearense e três da Copa do Nordeste.

Revelado no Vitória, o zagueiro que atualmente tem 25 anos, já jogou pelo Internacional e pelo Hoffenheim, da Alemanha.

Lucas Belezi, de 21 anos, que está no Athetico-PR, também está no radar do clube. Ele começou a carreira nas categorias de base do Corinthians e no ano passado se transferiu para o time paranaense, onde atuou no sub-20, mas logo foi promovido. Porém, desde então fez apenas cinco jogos, e pode ser emprestado para ganhar experiência.

Atualmente, o Guarani tem quatro zagueiros: Lucas Adell - que está bem próximo da renovação -, Léo Santos, Rayan e Pedro Henrique. Além de Márcio Silva que está fora da temporada após romper o ligamento do joelho.

De qualquer forma, enquanto vasculha o mercado, o Guarani segue em preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.