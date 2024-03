Otero celebra vitória do Santos, mas prega 'humildade' para 2º jogo da final do Paulistão

Autor do único gol da primeira final do Paulistão, Otero celebrou a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro. Mas o meia-atacante pregou "humildade" e pediu calma à torcida para a segunda partida da decisão, a ser disputada no próximo domingo, dia 7 de abril, no Allianz Parque, na capital paulista.

"Estou feliz pelo resultado, a gente fez uma preparação muito boa, uma vitória dentro de casa com nossa torcida, muito feliz pelo resultado. Mas ainda não conseguimos nada, teremos 90 minutos lá", comentou Otero, eleito o melhor jogador da partida.

Ao pedir cautela para o jogo da volta, o jogador venezuelano fez referência ao novo gramado do Allianz Parque, que o Santos ainda não conhece. "O gramado é novo, vamos jogar agora e esperamos ser campeões. Não conseguimos nada ainda, continuamos com a mesma humildade, trabalhando para conquistar", afirmou.

Otero agradeceu pela assistência dada por Guilherme, um dos destaques do Santos na partida, e que culminou no seu gol, aos 2 minutos do segundo tempo. "Queria agradecer o amado pela assistência. Fico muito feliz pela dedicação dele em campo, orgulho ver ele correndo, a gente se motiva muito por causa disso."

Os dois jogadores comemoraram o gol com uma dancinha na beira do gramado. "A gente chegou nesta temporada, está se conhecendo, mas estamos nos entrosando muito rápido dentro e fora de campo. O ambiente está muito leve, muito fácil jogar com craques do nosso lado. Muito fácil a convivência com eles, muito feliz de fazer parte desse time."