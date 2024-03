Jade Barbosa fatura ouro e Rebeca Andrade leva prata em etapa da Copa do Mundo de ginástica

E deu Brasil no lugar mais alto do pódio na etapa de Antalya da Copa do mundo de ginástica artística, na Turquia. Jade Barbosa conquistou, neste domingo, a medalha de ouro no solo com uma nova apresentação que contou com a música da cantora americana Britney Spears. A delegação brasileira obteve ainda mais duas pratas com Rebeca Andrade, nas barras assimétricas, e Flavia Saraiva na trave.

A Confederação Brasileira de Ginástica festejou o feito nas redes sociais e homenageou a ginasta pelo lugar mais alto do pódio. "Série nova e ouro logo na primeira apresentação. Essa é a nossa Jade!", diz parte do trecho da postagem.

A brasileira obteve o primeiro lugar ao atingir a nota 13,833. As francesas Morganie Ramer, prata com 13,667, e Melanie Jesus, bronze com 13,600, completaram os três primeiros lugares da prova.

Mais cedo, Rebeca Andrade também brilhou na Turquia. Ela conquistou a medalha de prata nas barras assimétricas com a pontuação de 14,067. Ela só ficou atrás de Melanie Jesus, que obteve 14,567. A britânica Georgia-Mae Fenton ficou com o bronze, completando o pódio com 13,167.

Rebeca competiu apenas nas barras assimétricas e preferiu ficar fora da disputas nos outros três aparelhos: salto, solo e trave. A boa apresentação reforça a condição de medalhista de Rebeca nos Jogos de Paris-2024.

E o dia foi mesmo de medalhas para o Brasil. Na trave, Flavia Saraiva fez uma exibição segura e conseguiu a nota 14,000, o suficiente para garantir a medalha de prata. O ouro ficou com a chinesa Xinji Sun, que contabilizou 14,267. As duas foram as únicas que passaram os 14 mil pontos na final do aparelho.

No masculino, Diogo Soares ficou com a prata na barra fixa ao atingir a nota de 13,800. O espanhol Joel Plata recebeu 14,000 e terminou em primeiro lugar. O turco Mert Efe Kilicer completou o pódio com 13,700.