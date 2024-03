Com Messi no camarote, Suárez balança a rede, mas Inter Miami só empata pela MLS

Com a presença de Lionel Messi no camarote do Chase Stadium, o atacante uruguaio Luis Suárez bem que fez a sua parte em campo ao estufar a rede do New York City na noite deste sábado, mas o Inter Miami não conseguiu administrar a vantagem e cedeu o empate de 1 a 1, em jogo válido pela Conferência Leste da Major League Soccer (MLS).

Ainda se recuperando de uma sobrecarga na coxa, o astro argentino desfalcou a equipe nos últimos três compromissos. De camisa cinza, ele acompanhou o tropeço de sua equipe ao lado dos dirigentes.

Realizando tratamento intensivo, Messi já está em fase final de recuperação. A previsão do departamento médico do Inter Miami é que o meia retorne para jogar as quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf contra o Monterrey, do México.

Em sua primeira temporada nos Estados Unidos, Suárez vem justificando o investimento. O uruguaio chegou ao quinto gol na competição e divide a vice-artilharia com Dejan Jovaljovik, do Los Angeles Galaxy. O líder dos goleadores é Lewis Morgan, que defende o New York Red Bulls. Ele tem seis bolas na rede.

Na partida, Suárez deixou a sua marca em uma bela cabeçada após uma jogada de bola parada. O alemão Julian Gressel fez o cruzamento na medida para a conclusão certeira do centroavante.

Na classificação da MLS, o Inter Miami aparece na vice-liderança da Conferência Leste e contabiliza onze pontos. O primeiro colocado na tabela é o Cincinatti, com um ponto a mais.