Brasil deixa escapar chance do bronze e encerra Grand Slam de Judô da Turquia com duas medalhas

Após dois dias frequentando o pódio, o Brasil encerrou a sua participação no Grand Slam de Antalya de judô sem conquistar nenhuma medalha. A delegação brasileira fechou a campanha com duas medalhas. Jessica Lima, categoria até 57 quilos, ficou com a prata, e Guilherme Schimidt, até 81 quilos conquistou o bronze.

Neste domingo, no terceiro e último dia da competição, o Brasil brigou pelo bronze, mas acabou ficando pelo caminho. Rafael Silva, na categoria até 100 quilos, perdeu para o russo Valeriy Endovitskiy. Em um duelo equilibrado ele acabou surpreendido por um waza-ari já nos segundos finais dando adeus às chances de medalha.

Em sua campanha neste domingo, Rafael Silva iniciou a caminhada com ippon sobre Anton Dubreta, de Montenegro. Nas oitavas, superou Karl Priilin Turk, da Estônia por waza-ari. Depois, ele acabou derrotado pelo francês Teddy Rinner, mas deu a volta por cima dominando o finlandês Martti Puumalainen nas punições, ganhando o direito de tentar a medalha de bronze.

Leonardo Gonçalves, também na categoria até 100 quilos, foi derrotado pelo judoca da Mongólia, Gonschigsuren Batkhuyag. Léo estreou com vitória sobre o casaque Adilet Spargalliyev. Depois, superou Dzhakhongir Madzhidov, do Tadjiquistão. Nas quartas, venceu o campeão olímpico Aaron Wolf, do Japão.

Na semi, ele foi derrotado pelo canadense Shady Elnahas e, com isso, foi para a disputa do bronze contra o rival da Mongólia. O revés veio com um golpe sofrido faltando poucos segundos para fim do combate.

Após o Grand Slam de Antalya, a Confederação Brasileira de Judô vai anunciar os selecionados para representar a modalidade em Paris-2024. O anúncio acontece nesta quinta-feira, em evento no Centro de Treinamento do Rio.