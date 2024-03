Vice do Flamengo anuncia contratação de jogador do Nova Iguaçu antes da final contra o rival

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, surpreendeu neste sábado ao anunciar a contratação do atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu, poucos minutos antes do início da partida do rubro-negro justamente contra o rival da Baixada Fluminense. O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca terminou com vitória do Fla por 3 a 0.

"Já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo já. O Flamengo entendeu que era uma oportunidade. Lógico que é uma aposta, mesmo não sendo novo. Entendemos que é um jogador que pode produzir, pode ajudar a gente no nosso elenco", afirmou o dirigente, em entrevista ao canal Goat, na beira do gramado do Maracanã.

Carlinhos, de 27 anos, foi titular do Nova Iguaçu neste sábado. Ele também deve estar entre os 11 do time da Baixada Fluminense na segunda partida da final, marcada para o domingo que vem, dia 7 de abril.

Ao fim da partida, o atacante deu ligeira entrevista em que celebrou o acordo com seu futuro time. "É um sonho desde criança, todos sonham jogar no Flamengo, mas estou focado ainda no Nova Iguaçu. Quero ser campeão no Nova Iguaçu para depois pensar no Flamengo. Um passo de cada vez", declarou.

Marcos Braz ressaltou que a contratação de um atacante neste momento não tem relação com a suspensão aplicada a Gabigol por tentativa de fraude de um teste antidoping, no ano passado. Pela decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), o atacante ficará impedido de jogar até abril de 2025.

"Vamos deixar claro que a contratação não tem a ver com a situação do Gabigol", frisou o vice de futebol do Flamengo. "É um jogador (Carlinhos) que já estávamos monitorando. Outros grandes clubes do Brasil também já vinham monitorando ele. Entendemos que era o momento de 'dar o bote'. Fizemos isso antes das finais porque entendíamos que, se fizéssemos essa movimentação após as finais (do Carioca), a gente poderia perder o jogador para um outro clube, aqui mesmo do Rio ou de outro grande do cenário nacional", afirmou o dirigente.

Marcos Braz também comentou sobre a situação de Gabigol e se mostrou confiante quanto ao recurso que o clube entrou na Corte Arbitral do Esporte (CAS). "Estou muito otimista com o efeito suspensivo. Eu acho que a CAS vai fazer essa correção. Até porque na minha cabeça é muita injusta essa punição. O jogador fez exame de sangue no mesmo dia, no começo do dia. Não apresentou absolutamente nada. Fez os exames de urina e, depois dos exames de urina, entre os exames de urina e as apresentações, é que teve lá o desconforto. O Gabriel também em algum momento se excedeu. Não deveria ter feito isso. Mas a questão central é: ele fez o exame de sangue e não apresentou absolutamente nada. E quem quer fraudar alguma coisa em doping não faz exame de sangue."