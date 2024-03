Manchester United joga mal, mas empata com Brentford em jogo com gols nos acréscimos

Em jogo com gols somente nos acréscimos do segundo tempo, o Manchester United jogou mal neste sábado, levou um sufoco ao longo dos 90 minutos, mas saiu de campo com um suado empate por 1 a 1 com o Brentford, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O Brentford foi melhor em campo, acertou três bolas na trave e registrou 31 finalizações, porém não conseguiu somar os três pontos.

O time de Manchester, após mais uma atuação abaixo do esperado, soma 48 pontos e ocupa o sexto lugar da tabela. O Brentford aparece no 15º posto, perto da zona de rebaixamento, com 27 pontos.

Vestindo um uniforme listrado, verde e branco, o United fez um primeiro tempo de baixo nível técnico e muitos sustos em sua defesa. O Brentford dominou a primeira etapa e criou as melhores chances de gol, com direito a duas bolas na trave.

Na primeira delas, Ivan Toney acertou o pé da trave aos 24 minutos. Na sequência, o zagueiro dinamarquês Mathias Jorgensen acertou forte cabeçada, carimbando o travessão, aos 31. Os brasileiros Casemiro e Antony começaram no banco de reservas.

O segundo tempo foi de mais emoção para a defesa visitante. Aos 9, o goleiro Onana precisou fazer dois "milagres" em série em duas oportunidades incríveis desperdiçadas pelo time da casa. Foi apenas um exemplo do que seria a etapa final para o Manchester United.

O goleiro foi quem mais trabalhou na equipe visitante ao longo dos 45 minutos finais. Uma terceira bola na trave assustou ainda mais os torcedores do United, que passou a contar com Antony e Casemiro (este na reta final da partida) em campo no segundo tempo.

O confronto parecia se encaminhar para um improvável empate sem gols, apesar da postura mais ofensiva do Brentford, quando tudo mudou nos acréscimos. Passando sufoco na defesa, o United abriu o placar aos 50 minutos do segundo tempo, com Mason Mount, que acabara de entrar em campo - ele não fazia gol desde o fim de 2022.

A torcida do Brentford lamentava a proximidade da dolorosa derrota quando o time da casa arrancou o empate aos 53 minutos, em lance de Toney e finalização do zagueiro norueguês Ajer: 1 a 1.

ASTON VILLA VENCE

Em jogo com três brasileiros em campo, o Aston Villa superou o Wolverhampton por 2 a 0, diante de sua torcida. O time da casa contou com Diego Carlos e Douglas Luiz entre os titulares, enquanto o Wolves teve João Gomes, convocado para os últimos amistosos da seleção brasileira, entre os 11.

O protagonista da partida, contudo, foi Diaby. Ele marcou o primeiro gol da partida, aos 36 minutos do primeiro tempo. E deu a assistência para o gol de Konsa, aos 20 minutos da etapa final.

O triunfo manteve o Aston Villa entre os quatro primeiros colocados, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O time soma 59 pontos, quatro atrás do Manchester City. O Wolverhampton ocupa o 10º lugar, com 41.