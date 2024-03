Juventude e Grêmio empatam na 1ª partida da final do Gauchão em duelo de poucas chances

Juventude e Grêmio fizeram um jogo bastante equilibrado e empataram sem gols no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Na tarde deste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), os dois times não conseguiram criar muitas chances de gols e deixaram a partida sem alterar o marcador.

O jogo da volta será realizado no próximo sábado, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Quem vencer, garante o título. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

A partida deste sábado marcou o milésimo jogo de Nenê, experiente meia de 42 anos, que já passou por Paris Saint-Germain, Vasco, Fluminense e São Paulo. Ele entrou em campo somente nos 15 minutos finais.

Esta é a quarta vez que Juventude e Grêmio decidem o título. Antes, fizeram a final em 1996, 2001 e 2017, todas vencidas pelo Grêmio. Além disso, em 1965, o Grêmio foi campeão e o Juventude vice, mas a disputa era por pontos corridos. Atual hexacampeão, o Grêmio busca o segundo hepta seguido e seu 43º título. O Juventude foi campeão apenas em 1998, ou seja, há 26 anos, e busca o segundo título na história.

O primeiro tempo em Caxias do Sul foi morno, mas os dois times tiveram algumas chances de gol. O Juventude chegou bem em chute de Lucas Barbosa da meia-lua, mas Caíque defendeu bem. O time de Caxias do Sul também levou perigo em bolas aéreas.

O Grêmio conseguiu responder com Pavón. Ele recebeu na direita, fora da área, e chutou cruzado. A bola quicou na pequena área e quase enganou o goleiro Gabriel. No final, ainda deu tempo de mais um ataque perigoso do Juventude. Rildo aproveitou saída de bola errada, invadiu a área e chutou no canto, mas Caíque fez excelente defesa.

O Juventude seguiu com chances mais perigosas no segundo tempo e logo no começo assustou com Rildo e Gilberto, ambas defendidas por Caíque. Cristaldo respondeu para o Grêmio em cobrança de falta, mas a bola foi no meio do gol, facilitando a defesa. Pavón também cobrou falta fechada, direto para o gol, mas Gabriel espalmou bem.

O segundo tempo ficou muito faltoso, com mais de 40 faltas e oito cartões amarelos. Com o passar do tempo, ninguém quis se arriscar muito, confirmando o empate sem gols no primeiro jogo da final.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 0 X 0 GRÊMIO

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Nenê); Edson Carioca (Rildo), Lucas Barbosa (Kleiton) e Gilberto (Erick). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê (Dodi) e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón (Soteldo), Gustavo Nunes (Nathan Fernandes) e Diego Costa (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - João Lucas, Rodrigo Sam, Jadson, Jean Carlos e Rildo (Juventude); João Pedro, Kannemann e Fábio (Grêmio).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 847.450,00.

PÚBLICO - 18.413 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).