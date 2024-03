Ex-campeão do UFC surge com camisa do São Paulo e exalta clube: 'Tricampeão mundial'

A lenda do UFC Mark Coleman atraiu a atenção dos fãs de futebol na sexta-feira ao compartilhar uma foto com a camisa do São Paulo em seu perfil no Instagram. Primeiro campeão peso-pesado, o ex-lutador tem sido bem ativo nas redes sociais, enquanto se recupera das queimaduras e da inalação de fumaça de um incêndio na casa de seus pais há algumas semanas.

A publicação rapidamente foi inundada por comentários de torcedores do tricolor paulista, e até torcedores rivais deram as caras, provocando Coleman. "Tricampeão mundial!", respondeu a um deles.

O ex-lutador também explicou que a camisa foi salva no incêndio. "Foi um presente que recebi quando visitei São Paulo. Estou realmente ansioso para ir ao Brasil novamente, é o meu lugar favorito para visitar", completou.

O INCÊNDIO

Mark Coleman foi hospitalizado em 12 de março na cidade de Toledo, nos Estados Unidos, depois de resgatar seus pais de um incêndio na cozinha da casa da família. Embora tenha conseguido retirar seus pais do local, decidiu voltar para resgatar o cachorro de estimação, que não resistiu e morreu.

O ex-lutador do UFC acabou inalando muita fumaça e foi socorrido e hospitalizado. No hospital, teve que ser entubado devido aos danos nos pulmões. Após alta médica, Coleman chegou a ser internado novamente por causa de uma pneumonia, da qual também já se recuperou.