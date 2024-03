Em busca do segundo hepta gaúcho, Grêmio visita Juventude em 1º jogo da final

O Campeonato Gaúcho começará a ser decidido neste sábado, às 16h30, quando Juventude e Grêmio fazem o primeiro jogo da final, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A última vez que se enfrentaram na final do Gauchão foi há 17 anos, em 2007, com o tricolor sagrando-se campeão. Também fizeram a final em 1965, 1996 e 2001, todas conquistadas pelo Grêmio.

Atual hexacampeão, o Grêmio tem a chance de encostar no Internacional em número de títulos, pois tem 42 contra 45 do colorado. Também pode conquistar o heptacampeonato pela segunda vez em sua história. A primeira ocorreu na década de 1960, entre 1962 e 1968, por coincidência após um empate diante do Juventude, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. O Inter foi o time que tem a maior sequência, com oito títulos, na década de 1970.

O Juventude, por outro lado, sonha com o segundo título em sua história. Foi campeão apenas em 1998, ou seja, há 26 anos, quando superou o Internacional. Chegou à final em outras sete oportunidades, sendo a última delas há oito anos, em 2016, quando o título ficou com o Inter.

Vice-líder na primeira fase, com 23 pontos, o Grêmio eliminou o Brasil de Pelotas, com vitória por 2 a 0 em jogo único, e Caxias, rival do Juventude, com vitórias por 2 a 1 e 3 a 2.

O técnico Renato Gaúcho tem desfalques para montar o time gremista, principalmente na lateral-esquerda. Mayk foi expulso na partida passada e Reinaldo já estava fora por lesão. Assim, Wesley Costa assume a posição.

O goleiro Agustín Marchesín, o zagueiro Pedro Geromel e o atacante André Henrique também serão desfalques por questões físicas. Este último sofreu lesão no tornozelo nesta semana e só deve voltar daqui a três meses. Caíque segue no gol, a zaga será formada por Rodrigo Ely e Kannemann, enquanto o ataque contará com Diego Costa.

A boa notícia fica por conta do retorno de Soteldo, recuperado de um problema muscular. Ele está sem ritmo de jogo, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Já entrou alguns minutos no segundo jogo diante do Caxias.

O técnico Renato Gaúcho valorizou o trabalho feito no Grêmio, mas projetou uma final complicada pela frente. "Temos chance do hepta, mas não conquistamos ainda. Eu tenho a chance de ganhar mais um título. O 10º, né? São tantos", afirmou. Durante a semana ele já tinha provocado a torcida do Internacional: "Quem não está na final, fica ligado na televisão".

Entre altos e baixos, o Juventude terminou a primeira fase sem vencer os últimos cinco jogos, em quinto lugar, com 15 pontos. Recuperou a confiança ao eliminar o Guarany de Bagé com goleada de 4 a 0. Nas semifinais, empatou duas vezes com o Internacional, por 0 a 0 e por 1 a 1, vencendo os pênaltis por 6 a 5, no Beira-Rio.

Nesta semana, o técnico Roger Machado adotou tom de mistério e não abriu os trabalhos para a imprensa nem no aquecimento. Ele pode ter o desfalque do zagueiro Danilo Boza, que teve uma lesão na coxa. Se não tiver condições, Zé Marcos formará dupla defensiva com Rodrigo Sam.

O lateral-direito João Lucas, com dores no joelho, também deve ficar fora do duelo. Pará e Kelvi são opções. Após se recuperar de lesão na coxa, o atacante Erick Farias pode ficar no banco, enquanto Luis Mandaca segue transição física.

Roger Machado garantiu que o Juventude irá lutar de igual para igual com o Grêmio. "Estamos na final, mas queremos mais. Para o grupo que estamos montando, é a oportunidade de fazer história. O Juventude voltou para a Série A e está na final do Campeonato Gaúcho. Isso mostra que o planejamento vem sendo bem feito e que é apenas o começo de um ano que tem muito a se desenrolar", salientou.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X GRÊMIO

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; Pará, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Wesley; Villasanti, Pepê, Cristaldo, Pavon e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).