Brasileiros decepcionam e são eliminados nas oitavas da etapa de Bells Beach de surfe

O Brasil encerrou a sua participação de forma precoce neste sábado, em Bells Beach, na Austrália, na etapa do Circuito Mundial de surfe. Yago Dora, Samuel Pupo e Caio Ibelli foram eliminados nas oitavas de final da competição.

Entre os brasileiros, quem esteve mais perto de atingir a classificação foi Samuel Pupo. Após dominar toda a disputa diante do sul-africano Matthew McGilivary, o paulista deixou a vaga escapar na última onda.

O rival precisava tirar uma nota de 6,71 e, na última tentativa, obteve 7,77, superando Pupo na pontuação final por 13.50 a 12,44. Na bateria, Pupo teve um bom começo. Na melhor tentativa, ele somou 6,67 e a segunda melhor performance deu ao brasileiro 5,77. No entanto, o rival se recuperou nas duas últimas investidas (5,73 e 7,77) e garantiu a sua permanência em Bells Beach.

Já Yago Dora perdeu a vaga para Kade Matson. O americano largou com um 7,67 e depois contabilizou um 6,33 totalizando 14,00. Yago conseguiu 10, 24 (somando as notas de 6,67 e um pífio 3,57) e passou a surfar pressionado no restante da bateria. O brasileiro precisava de um 7,34 para se classificar, mas conseguiu um 6,13, chegou a 12,80 na soma das ondas, e acabou eliminado.

Já Caio Ibelli caiu para o indonésio Rio Waida. Os dois surfistas foram prejudicados por uma sequência de ondas ruins no início da bateria e tiveram dificuldades. Ao fim do duelo, Waida acabou se garantindo com um 12.30 contra 9.83 do brasileiro.

Mais três brasileiros já tinham sido eliminados. Cotado como um dos candidatos ao título, o tricampeão mundial Gabriel Medina caiu diante do jovem americano Cole Houshmand. Miguel Pupo e Italo Ferreira engrossaram a lista e também estão fora. Com isso, Tatiana Weston-Webb é a única esperança de título do Brasil nesta quarta etapa do circuito.