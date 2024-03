Abel Ferreira 'exige' nova camisa do Palmeiras e ganha a peça de Endrick; entenda

Endrick presenteou Abel Ferreira com a camisa que usou na semifinal do Campeonato Paulista no jogo contra o Novorizontino, na quinta-feira, após pedido do técnico. O treinador queria a vestimenta usada pelo Palmeiras na ocasião, que foi lançada como parte de uma campanha de combate ao ódio dentro e fora do futebol, e a recebeu do autor do gol da classificação à final do Estadual.

"Abel chegou em mim e falou em entregar a camisa para ele. É uma camisa muito importante, é uma para ele e uma para o meu pai", disse Endrick à TV Palmeiras. O pedido do técnico foi feito em uma roda de jogadores e comissão técnica depois do jogo.

No vestiário, Abel Ferreira afirmou não ter notado na hora que recebeu o presente do jogador responsável pelo único gol da partida e até riu da "coincidência". "Entregou-me o Endrick", disse ele à TV do clube. "A camisa é muito bonita. Vou pedir a assinatura deles e enquadrar. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por esse símbolo, então acho que faz todo o sentido", disse o técnico.

O momento foi registrado pelo Palmeiras e divulgado no conteúdo de bastidores da semifinal postado pelo clube. Nas redes sociais, Abel publicou um vídeo em que fala sobre a camisa e enaltece a campanha na qual se insere a peça. "Acho que faz todo o sentido, nos dias de hoje, o Palmeiras fazer esta campanha".

Além da camisa, o tênis usado por Abel no jogo também foi personalizado com o símbolo da igualdade e deve ser leiloado pelo técnico. Por isso, ele pediu aos atletas que dessem um autógrafo no calçado.