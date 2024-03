James Rodríguez treina e São Paulo tem elenco completo para a estreia na Libertadores

O São Paulo tem todos os jogadores à disposição do técnico Thiago Carpini para a estreia na Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, o meia-atacante James Rodríguez treinou normalmente e deixou o elenco com força máxima para encarar o Talleres na próxima quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

James retornou ao clube após a Data Fifa. O jogador liderou a Colômbia nas vitórias sobre Espanha (1 a 0) e Romênia (3 a 2). No São Paulo, ele deve ficar apenas como opção no banco de reservas, assim como ocorreu durante o Campeonato Paulista.

Dos jogadores convocados para seleções, o colombiano foi o último a se apresentar. O goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, ambos integrados à seleção brasileira na Data Fifa, e o zagueiro Ferraresi, que estava com a equipe da Venezuela, se apresentaram e já treinaram na quinta-feira.

Nesta sexta, Carpini iniciou o treino com trabalhos de mobilidade para aquecimento. Na sequência, comandou uma atividade tática posicional focada nas movimentações ofensivas. Houve também um ensaio de bolas paradas e um treino de finalizações.

O volante Rodrigo Nestor e os meias Wellington Rato e Nikão participaram dos treinos com o restante do elenco e devem estar à disposição contra o Talleres. O atacante Calleri, que vinha reclamando de dores na perna por causa do rompimento de um cisto, já afirmou que estará em campo.

Com isso, os casos do departamento médico que necessitam de um pouco mais de atenção são os do volante Luiz Gustavo, do zagueiro recém-contratado Sabino e do lateral Moreira. No entanto, há expectativa de que possam ser liberados. Caberá ainda a Thiago Carpini definir quem terá reais condições de atuar na quinta-feira.

O São Paulo está no Grupo B da Libertadores. Além de enfrentar o Talleres, da Argentina, terá pela frente o Cobresal, do Chile, e o Barcelona, do Equador.