Carille diz que desejava pegar Palmeiras na final e afirma que Santos não pensa na Série B

Conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro é o principal objetivo do Santos na temporada, mas o técnico Fábio Carille quer que o Paulistão seja a competição mais importante para o clube neste momento. Não à toa, a equipe alvinegra está na final, o que não acontecia desde 2016. O primeiro duelo com o Palmeiras será neste domingo, às 18h, na Vila Belmiro.

"Nossa profissão é uma constante feita de desafios. E o que torna mais desafiador é passar para os jogadores, passar com clareza, o que a gente acha de futebol, respeitando as características do elenco. Será o 15° jogo do elenco no ano, sabemos do que precisa para que haja uma construção, um entendimento entre comissão e atleta. Trago isso desde o início. A competição mais importante para o torcedor pode ser a Série B, mas para nós é a que nós estamos. A série B começa só dia 20 de abril. Estamos focados na final, no Paulista, e feliz pelo momento", afirmou o treinador, em entrevista coletiva entre os treinadores finalistas do torneio, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Carille ressaltou também que o Santos está passando por uma reconstrução, com vários atletas que chegaram para reforçar o clube no início do ano, diferente do Palmeiras. O time alviverde vem com o mesmo elenco desde de 2020, quando Abel Ferreira desembarcou em São Paulo para assumir o clube até então comandada por Vanderlei Luxemburgo.

"Chegaram 15 jogadores, com mais 6 da base jogando com os profissionais pela primeira vez. Vinte e um jogadores se juntaram para começar um trabalho de reconstrução. Tivemos tempo de sabedoria para buscar as peças. Fomos muito felizes em buscar jogadores experientes, mas que têm fome, sede, ainda querem algo na vida, na carreira profissional e pessoal. Aliás, esse grupo vai fazer o 15° jogo na temporada e já está dando uma resposta. Temos que melhorar bastante. Hoje, o Palmeiras é um exemplo de continuidade. O Santos tem que passar por isso. Feliz por este momento, por chegar em mais uma final e se preparar para fazer um grande jogo na decisão", disse.

O treinador ainda revelou o desejo de encarar o Palmeiras na decisão, time que está entalado na garganta do treinador desde a primeira fase. Na ocasião, o Santos acabou sendo derrotado por 2 a 1. "Na terceira rodada, quando termina o jogo contra o Palmeiras, perdemos de 2 a 1, pode perguntar para qualquer diretor, falei assim: ‘Quero chegar na final e quero chegar contra o Palmeiras’. Lá na terceira rodada. Todos do Santos sabem disso. Mas falei sem raiva. E chegou. Contente por isso, foco total, preparação total para que sejam dois grandes jogos e que possamos fazer por merecer."

Após o duelo da Vila Belmiro, os times voltam a se enfrentar no dia 07 de abril, às 18h, no Allianz Parque. Em caso de dois resultados iguais, o título será definido nos pênaltis.