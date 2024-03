Surfista Samuel Pupo avança às oitavas de final na etapa de Bells Beach

O brasileiro Samuel Pupo avançou às oitavas de final da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe, na Austrália. Na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília, ele foi o único brasileiro a cair na água e não decepcionou. Pupo superou o italiano Leonardo Fioravanti por 15,23 a 9,70, com as melhores notas do dia no masculino.

"Finalmente passei desse round, que não tinha conseguido ainda esse ano, então obrigado galera pela torcida e obrigado mãe e pai, por sempre estar me confortando com mensagens. Tem que acreditar que é possível. Eu quero realmente ganhar muito esse evento, então é seguir bateria por bateria. Está muito longe disso ainda, mas já é um bom começo e estou surfando bem, então vamos nessa", comentou.

Samuel Pupo, que vinha da repescagem, se tornou o primeiro brasileiro garantido na fase de oitavas de final. Na sequência, o surfista vai enfrentar o sul-africano Matthew McGillivray. Também avançaram nesta quarta os australianos Morgan Cibilic, Ryan Callinan e Ethan Ewing, líder do campeonato.

O Brasil conta com mais cinco representantes na disputa masculina em Bells Beach: Gabriel Medina, Miguel Pupo, Yago Dora, Italo Ferreira e Caio Ibelli. Melhor brasileiro na classificação geral do Circuito, Italo enfrentará o indonésio Rio Waida. O campeão olímpico e mundial é o atual 13º colocado, empatado com dois rivais, na tabela da temporada.

O tricampeão mundial Gabriel Medina vai ter pela frente o americano Cole Houshmand, enquanto Miguel Pupo duelará com Crosby Colapinto, outro surfista dos Estados Unidos. Yago Dora vai encarar o havaiano Ian Gentil e Caio Ibelli terá o sul-africano Jordy Smith como adversário.

A próxima chamada para a etapa australiana está agendada para quinta-feira. As disputas em Bells Beach marcam a quarta etapa do calendário, que terá 10 eventos até o fim da temporada.