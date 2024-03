Mulher que diz ser filha de Pelé tem ação julgada improcedente pela Justiça

Maria do Socorro, de 60 anos, apareceu para comentar o assunto publicamente pela primeira vez em janeiro. Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, ela conta que a mãe, já morta, conheceu Pelé durante um evento no Maranhão, mas nunca comunicou a ele que havia engravidado.

Natural do Piauí, a mulher que diz ser filha do jogador decidiu pedir um exame de DNA em 2019, quando ainda trabalhava em São Paulo como empregada doméstica. Segundo a família de Pelé, o teste nunca foi realizado porque ele enfrentava sérios problemas de saúde à época.

Esta não é a única polêmica envolvendo a herança de Pelé. Márcia Aoki questiona o percentual de remuneração pedido por José Fornos Rodrigues, mais conhecido como Pepito Fornos, ex-assessor e amigo de longa data do Rei.

Escolhido pelo jogador para ser o testamenteiro, ele pede 5% do valor total, o máximo permitido por lei. Porém, a viúva de Pelé discorda, alegando que ele não cumpriu com as obrigações do testamento no processo. Segundo apurado pelo Estadão, as partes ainda buscam uma solução para o tema.

Tanto a viúva, Márcia Aoki, quanto os seis filhos do Rei concordaram com os termos deixados por ele no testamento. Em dezembro, a Justiça de São Paulo, por meio de decisão publicada pela juíza Andrea Roman, da 2ª Vara de Família e Sucessões, determinou o cumprimento do documento.

Estima-se que Pelé tenha deixado fortuna de R$ 78 milhões. Edinho foi ordenado inventariante com o aval dos irmãos após Márcia Aoki abrir mão da função. O ex-goleiro pediu para administrar a herança do pai, argumentando estar mais familiarizado com os negócios da família. Em setembro, eles também concordaram com a inclusão de Gemima, enteada do Rei do Futebol, entre os herdeiros.