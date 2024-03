Collins avança às semifinais em Miami e será representante dos EUA diante de Alexandrova

Os torcedores americanos têm apenas uma representante nas semifinais do WTA 1000 de Miami. Com o país em jejum desde a conquista de Sloane Stephens, em 2018, apenas com as estrangeiras disputando o título desde então, Danielle Collins é a esperança ao avançar às semifinais, na qual encara a casaque Ekaterina Alexandrova, que eliminou Jessica Pegula e impediu um duelo entre tenistas dos Estados Unido. A outra semifinal desta quinta-feira reúne a russa Victoria Azarenka e a também casaque Elena Rybakina.

Aos 30 anos, Collins voltou para sua segunda semifinal de um WTA 1000 justamente em Miami, onde caiu há seis anos. Disputando possivelmente a última temporada da carreira, ela vem jogando em alto nível por uma despedida honrosa, apesar do ar misterioso após o triunfo. "A minha decisão será pessoal."

Nesta edição, ela já eliminou três cabeças de chave. Collins já havia passado pela russa Anastasia Potapova (30ª favorita), com duplo 6/2 e pela romena Sorana Cirstea (19ª), com outra fácil vitória, desta vez por 6/3 e 6/2, mesmo placar desta quarta-feira diante da francesa Caroline Garcia (23ª).

Collins precisou de 1h14 para se classificar. Depois de equilíbrio até 4 a 3, a americana quebrou o serviço no oitavo game e depois sacou para fechar em 6 a 3. O segundo set foi ainda mais tranquilo. Ela aproveitou dois break points e celebrou o triunfo com 6 a 2.

Na segunda partida das quartas de final do dia, Pegula começou com equilíbrio a partida diante da perigosa Alexandrova. Bem no serviço, as tenistas foram iguais até 3 a 3, sem ameaças. A americana melhorou e anotou três pontos seguidos, quebrando o serviço duas vezes e fechando em 6 a 3.

Alexandrova voltou para a parcial seguinte errando menos e logo abriu 2 a 0. Mesmo com 3 a 1 no placar, ele perdeu a cabeça momentaneamente ao errar um ponto e jogou a raquete no chão. A seguir, perdeu o game. O abalo momentâneo foi rapidamente abafado e ela resgatou a confiança para abrir 5 a 2 e ter o saque para empatar a partida.

Ansiosa, errou tudo e permitiu a quebra. Em novo serviço para fechar, ela respirou fundo, soltou o braço e com um pontos rápidos e um ace, garantiu 6/4 e levou a decisão para o terceiro set.

A parcial decisiva começou com Pegula tendo de salvar um break point e as tenistas confirmando o serviço até 2 a 2, quando a americana tinha 40 a 15 e não fechou. Em uma dupla falta, Alexandrova recolocou a rival na partida, com 3 a 3.

A tenista do Casaquistão optou por ser agressiva e colocou Pegula para correr. Com golpes potentes, voltou a quebrar para abrir 5 a 4 e ter novamente o serviço para a vitória. Desperdiçou um match point, mas fechou com bola da adversária na rede.