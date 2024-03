RB vai usar jovem promessa no 1º treino da F-1 em Suzuka e terá dois pilotos japoneses na pista

Os carros de Fórmula 1 só voltam à pista daqui dez dias, no Grande Prêmio do Japão. Mas os torcedores locais ganharam um bom motivo para lotarem as arquibancadas em Suzuka. A equipe RB anunciou nesta terça-feira que usará o jovem Ayumu Iwasa na vaga de Daniel Ricciardo no primeiro treino livre. Desta maneira, a escuderia terá dois pilotos japoneses na atividade, já que conta com Yuki Tsunoda.

Estrela em ascensão no automobilismo pelo bom trabalho na Super Fórmula, Ayumu Iwasa, de 22 anos, terminou em quarto lugar na classificação final da Fórmula 2 em 2023, ganhando três corridas e alcançando mais três pódios ao longo da temporada, além de cravar uma pole position.

Apoiado pela Red Bull, o jovem piloto comemora a estreia em treino na principal categoria do automobilismo mundial. Serão 60 minutos dentro de um cockpit na Fórmula 1. Curiosamente, ele já somou pontos em Suzuka disputando a Super Fórmula em 2024 e já conhece o circuito que enfrentará.

"Vou pilotar no primeiro treino do GP do Japão de F-1!", postou em suas redes sociais. "Estou muito animado para dirigir um carro de F-1 novamente e será a minha primeira sessão oficial", continuou, sem esconder a euforia e, ao mesmo tempo, a apreensão.

"Estou muito ansioso para dirigir o carro da Visa Cash App RB F1 Team na frente de muitos fãs lá (em Suzuka)", completou. Iwasa disputará sua primeira sessão oficial, mas participou da pós-temporada de 2023 dirigindo o carro da AlphaTauri em Abu Dabi.

Será comum os torcedores verem jovens talentos no primeiro treino livre das provas da atual temporada. De acordo com o regulamento atualizado da Fórmula 1, cada equipe deve utilizar um novato que tenha participado de ao menos dois Grandes Prêmios na carreira em outras divisões.