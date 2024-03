Alcaraz mantém rotina de vitórias tranquilas em Miami e agora desafia Dimitrov nas quartas

Carlos Alcaraz fez mais uma vítima no Masters 1000 de Miami. E novamente com 2 a 0 no placar. Depois de passar fácil pelo compatriota Roberto Baena e pelo francês Gael Monfils, o espanhol superou nesta terça-feira o italiano Lucas Musetti com duplo 6/3 para se garantir nas quartas de final, diante do búlgaro Grigor Dimitrov.

Eliminado nas semifinais em 2023, o principal cabeça de chave do torneio americano está jogando o fino no tênis em Miami. Não apenas pela potência dos serviços e dos golpes, mas também nas bolas curtas que vêm castigando seus oponentes. Em uma delas, após subida na rede, quebrou o serviço de Musetti no segundo set para abrir 4 a 2 e encaminhar a vitória.

Alcaraz iniciou a partida das oitavas já quebrando o serviço do italiano e depois abrindo 2 a 0. Sem sofrer nenhum break point ao longo de todo o primeiro set, fechou em 6 a 3 novamente levando a melhor no saque do rival, cabeça 23 em Miami.

Na segunda parcial, quando encaixou a bela curta e fez 4 a 2, tudo levava a crer que a vitória viria sem percalços. Mas o italiano reagiu e devolveu a quebra, sua primeira na partida e bastante comemorada com enorme grito. Bastava confirmar o saque para o empate em 4 a 4.

Quando parecia se reerguer no jogo, porém, Musetti teve novamente o serviço quebrado e nada pôde fazer quando Alcaraz sacou para fechar em novo 6 a 3. Agora o espanhol encara um rival também de golpes potentes e do qual perdeu no último encontro, no Masters de Xangai, em 2023.

A "revanche" ficou definida após Dimitrov, o 11º favorito, superar Hubert Hurcakz (cabeça 8) de virada no tie-break do terceiro set. O polonês fez 6 a 3 no primeiro set, o rival devolveu o placar e no tie-break levou a melhor, avançando com 7 a 3. A partida ocorre na quinta-feira.