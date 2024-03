Rybakina vai às quartas no WTA de Miami e americanos lamentam quedas de Gauff e Keys

O WTA de Miami se aproxima da reta final e as favoritas vão vivendo momentos distintos. Nesta segunda-feira a atual vice-campeã, Elena Rybakina, se garantiu nas quartas de final para duelo com a perigosa grega Maria Sakkari (8ª favorita), enquanto os torcedores americanos lamentaram a queda de duas representantes: Coco Gauff (3ª), superada por Caroline Garcia, e Madison Keys, eliminada justamente pela tenista do Casaquistão.

Depois de não poder defender o título de Indian Wells por doença, Rybakina vem fazendo uma grande campanha em Miami. Diante da local Melissa Keys (17ª) e com a torcida contra, não se abalou e mostrou forças para voltar a disputar o título ao avançar com 6/3 e 7/5.

Nas quartas de final, nesta terça-feira, Rybakina terá Maria Sakkari, que estará mais descansada ao não precisar entrar em quadra pelas oitavas. A grega avançou por W.O. diante da russa Anna Kalinskaya.

Principal cabeça de chave dos Estados Unidos, Gauff travou batalha de três sets diante de Caroline Garcia, mas viu nada dar certo no set decisivo para se despedir precocemente, ainda nas oitavas de final.

Depois de levar 6 a 3 na primeira parcial, a americana se redimiu em alto estilo na parcial seguinte e 6 a 1, chegando embalada para buscar a vir5Ada na partida diante da cabeça de chave 23. Mas nada deu certo. Com uma quebra, a francesa abriu logo 3 a 0. E fechou aproveitando novo break, fechando por 6 a 2.

Outro confronto das quartas de final definido é entre Yulia Putinseva e a russa Victoria Azarenka, que eliminou a algoz de Bia Haddad, a australiana Katie Boutler, parciais de 7/5 e 6/1. A tenista do Casaquistão avançou com 6/4 e 7/6 (7/5) sobre a ucraniana Anhelina Kalinina.

BRASIL SEM REPRESENTANTES

Última representante brasileira na competição, Ingrid Guimarães se despediu nesta segunda-feira. Ao lado da russa Anna Blinkova, foi eliminada para a dupla número 1 em Miami, formada por Hsieh Su-wei, de Taiwan, e a belga Elise Mertens, por duplo 7/5.