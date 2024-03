Rodri fica fora de treino e vira dúvida na Espanha para amistoso com a seleção brasileira

Após ser derrotada pela Colômbia na sexta-feira, a seleção da Espanha pode ter um desfalque de peso para o amistoso com o Brasil, nesta terça, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O volante Rodri, referência do meio-campo espanhol, foi baixa no treino desta segunda e virou dúvida para enfrentar a equipe de Dorival Júnior.

Rodri não treinou nesta segunda por "razões pessoais", de acordo com a Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF). A entidade, contudo, destacou que o jogador se encontra "em perfeitas condições físicas". Assim, o jogador poderá ser titular no amistoso desta terça-feira.

O volante foi desfalque na derrota para a Colômbia por 1 a 0, por decisão do técnico Luis de la Fuente. Na ocasião, o treinador não deu maiores detalhes sobre a sua decisão. Rodri também não treinou no sábado, alegando problemas pessoais. Ele deve se reapresentar ao time nesta segunda.

Se entrar em campo, Rodri deve compor um meio-campo com Merino e Ruiz, jogando atrás da linha ofensiva, que pode ter Olmo, Morata e Williams. Após poupar alguns titulares na sexta, o treinador deve mandar força máxima a campo nesta terça, após as duras críticas recebidas ao longo do fim de semana.

Rodri vive um dos melhores momentos de sua carreira. Na temporada passada, se tornou referência no meio-campo do Manchester City na conquista da sonha taça da Liga dos Campeões. Nesta temporada, segue como protagonista da equipe inglesa, treinada por Pep Guardiola.

O amistoso desta terça será o 10º confronto entre brasileiros e espanhóis. O Brasil lidera o retrospecto com cinco vitórias. O time europeu venceu duas vezes e houve ainda dois empates no histórico.