Guarani encaminha renovação com o zagueiro Lucas Adell para a disputa da Série B

O Guarani segue se mexendo no mercado para reforçar seu elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e, enquanto isso, também está tentando segurar jogadores importantes do atual grupo. Tanto que nesta segunda-feira encaminhou a renovação de contrato do zagueiro Lucas Adell.

O atual contrato entre as partes é válido apenas até o final de abril, mas deve ser renovado até o encerramento do Paulistão de 2025. O novo vínculo deve ser assinado nos próximos dias e publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Guarani tem 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o São Bento, seu ex-clube, tem 30%. Depois de começar a temporada sem espaço, ele foi inscrito as presas na Lista A do Paulistão, na vaga de Bruno Mendes, que se machucou durante a primeira fase. Depois da chegada do técnico Claudinei Oliveira participou dos dois jogos.

De qualquer forma, ainda em busca de reforços, o Guarani segue preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.