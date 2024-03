Goiás desliga Zé Ricardo e está no mercado atrás de novo técnico para Série B

Depois das eliminações precoces na Copa Verde e no Campeonato Goiano, a diretoria do Goiás decidiu pela saída do técnico Zé Ricardo. O anúncio aconteceu na tarde desta segunda-feira. Além dele, o diretor executivo de futebol, Agnello Gonçalves, também foi desligado.

Contratado no começo do ano, Zé Ricardo fez 16 jogos à frente do Goiás e perdeu apenas um. No restante, venceu nove vezes e empatou as outras seis. Mas, a derrota foi justamente para o arquirrival Vila Nova, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O jogo de volta aconteceu domingo passado e terminou empatado por 1 a 1, o que eliminou o Goiás da competição.

Agora, o Goiás busca um novo comandante para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos nomes que pode ser analisado pela diretoria é de Nelsinho Baptista, que retornou do Japão em meados do ano passado, e manifestou desejo de voltar a trabalhar no futebol brasileiro. Foi campeão goiano em 2003 pelo próprio alviverde. Outros nomes também estão no páreo.

O Goiás estreia na Série B do Campeonato Brasileiro com um duelo fora de casa, diante do Ceará. A CBF ainda não desmembrou a tabela com datas e horários, mas a primeira rodada está marcada para acontecer no final de semana do dia 20 de abril.