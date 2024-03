André Mazzuco é o novo diretor de futebol do Athletico-PR após deixar o Botafogo

O paranaense André Mazzuco está de volta à cidade natal para assumir a diretoria de futebol do Athletico-PR. A confirmação veio nesta segunda-feira, alguns dias após ele se despedir do Botafogo depois de dois anos de passagem pelo clube carioca. O cargo estava vago desde o fim do ano, quando Alexandre Mattos saiu para se apresentar ao Vasco.

"O Athletico Paranaense anuncia a contratação de André Mazzuco para a função de diretor de futebol. O profissional inicia as atividades a partir desta segunda-feira (25), no CAT Caju. Mazzuco se reportará diretamente ao CEO do Athletico, Alexandre Leitão", oficializou o clube.

O diretor estava com a imagem desgastada no Botafogo após a perda do Brasileirão de 2023 - o time terminou em quinto - e por causa da não classificação às semifinais do Campeonato Carioca - disputará somente o título da Taça Rio - e aceitou o convite dos paranaenses.

"É uma grande honra e privilégio poder me juntar ao clube em um momento e em um ano tão especial (do centenário), o que traz também muita responsabilidade. Trabalhar no Athletico é uma ambição para qualquer profissional do futebol, um objetivo a ser alcançado", afirmou. "Poder fazer parte desta história, a partir de agora, significa entregar ao máximo o que for necessário para que o Athletico continue crescendo como instituição, sendo cada vez mais vitorioso e referência no futebol."

Com passagens por Paraná Clube, Coritiba, Paysandu, Vasco, Cruzeiro, Santos e Botafogo, Mazzuco volta para Curitiba elogiando a estrutura de trabalho que terá pela frente. Em sua visão, a melhor do País.

"O Athletico certamente é o clube de melhor estrutura no país, com um projeto sólido que vem sendo aprimorado há alguns anos, e uma mentalidade vencedora que já faz parte da identidade do clube. Estrutura e tecnologia de ponta e enorme referência e representatividade no Brasil e na América do Sul. Um clube que busca entregar excelência sempre", disse.