Ainda no aguardo de reforços, Ponte Preta se reapresenta e inicia preparação para Série B

Depois de uma semana de 'férias' após a eliminação nas quartas de final do Paulistão para o Palmeiras, os jogadores da Ponte Preta se reapresentaram nesta segunda-feira para dar início à preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa em menos de um mês.

Neste primeiro momento, o elenco vai passar por treinos mais focados na parte física. E, assim, deve seguir nos próximos dias, para só depois começar a preparação técnica dentro das quatro linhas visando o jogo de estreia. O único jogador que não se apresentou com o restante do grupo foi o zagueiro Haquín, que está servindo a seleção boliviana nesta Data Fifa.

Aliado a isso, a diretoria executiva segue trabalhando com a montagem do elenco e alguns nomes são esperados nesta semana no estádio Moisés Lucarelli para serem oficializados como reforços. São os volantes Lucas Buchecha e Dudu Vieira, além dos atacantes Everton Brito e Matheus Régis. O lateral-esquerdo Zé Mário é outro que negocia sua vinda para Campinas.

Os novos reforços precisam ser inscritos entre o dia 1º até 19 de abril, quando a 'janela de exceção' estará aberta, para jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais trocarem de times. Como é praxe, só a partir desta data, a diretoria deve confirmar a chegada dos novos jogadores, já que só oficializa as chegadas depois dos atletas estarem inscritos.

Neste ano, a Ponte Preta irá tentar fazer uma campanha diferente da Série B de 2023, onde brigou contra o rebaixamento até a última rodada. O time campineiro estreia no final de semana do dia 20 de abril, diante do Coritiba, no Moisés Lucarelli.