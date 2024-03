Sob desconfiança, Carpini usa pausa no calendário visando estreia na Libertadores

Aposta da diretoria para substituir Dorival Júnior, Thiago Carpini iniciou a temporada da melhor forma: com título da Supercopa do Brasil sobre o rival Palmeiras. Bastou uma sequência de atuações irregulares e a eliminação precoce nas quartas de final para o Novorizontino, no Campeonato Paulista, para o panorama mudar. Diante desse cenário, a pausa provocada pelos amistosos da Data Fifa tem sido encarada como benéfica para o treinador aproveitar o tempo a fim de ajustar o time para a Libertadores.

Considerada prioridade na temporada, a Libertadores é o grande desafio que se aproxima para testar a eficiência da equipe de Carpini. Uma eliminação ainda na fase de grupos pode significar o fim do ciclo do treinador no São Paulo.

Nos treinos da semana, Carpini fez mudanças de posicionamento e também promoveu variações táticas para tornar o time mais flexível. E nesta retomada, ele conta com o apoio de jogadores mais experientes para colocar a casa em ordem.

Os problemas de ordem médica têm sido um complicador neste processo. Calleri, Wellington Rato, Moreira, Nikão, Patryck e Luiz Gustavo seguem entregues ao departamento médico. O treinador espera contar com o retorno desses titulares para acertar a equipe.

Além disso, o clube ainda está em busca de reforços. Uma das possibilidades é a contratação do atacante Maceió, revelado pela Portuguesa. As negociações entre as diretorias já estão em andamento, visando uma possível parceria entre os clubes. Maceió é visto como uma opção interessante devido à sua qualidade técnica e ao bom momento que vive atuando pela Lusa.

Integrante do Grupo B da Libertadores, o time do Morumbi tem como adversários o Barcelona de Guayaquil, o Cobresal, do Chile, e o Talleres. A estreia é contra a equipe argentina no dia 4 de abril, no estádio Alberto Mario Kempes, em Córdoba.