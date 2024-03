Sinner sofre, mas avança para as oitavas do Masters 1000 de Miami; Murray torce o pé e perde

O italiano Jannik Sinner enfrentou um desafio duríssimo neste domingo no Masters 1000 de Miami para avançar às oitavas de final. O holandês Tallon Griekspoor mostrou um ótimo repertório e incomodou o italiano, conquistando o primeiro set por 7/5 e manteve a pressão durante todo o segundo set. No entanto, o número 3 do mundo e segundo cabeça-de-chave do torneio conseguiu a quebra no 12º game, empatando em 7/5, e impôs seu jogo para fechar por 6/1.

A partida precisou ser paralisada devido à chuva quando o placar estava em 3/3 no segundo set, em um momento crucial. Após a interrupção, o italiano exibiu um pouco da força que o fez ser um campeão do Grand Slam e venceu 10 dos 13 games disputados.

Sinner fez ajustes em seu serviço e depois de flertar com o perigo, o italiano assumiu o comando ao quebrar o 26º colocado Griekspoor na primeira oportunidade no terceiro set, conquistando a segunda quebra para ir à frente do placar por 5 a 1 antes de encerrar a partida com um forehand vencedor na quadra aberta.

Com a quarta vitória sobre o holandês, Sinner acumula 18 triunfos em 19 partidas nesta temporada. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o australiano Christopher O'Connell e o convidado local Martin Damm.

MURRAY TORCE O PÉ E PERDE DE VIRADA

Já o escocês Andy Murray foi derrotado pelo tcheco Tomas Machac, atualmente número 50 do ranking, por 5/7, 7/5, 7/6 (7/5). Murray já havia perdido para Machac em Marselha, há um mês. Desta vez, no entanto, o ex-número 1 levou a virada e ainda sofreu uma forte torção no tornozelo esquerdo na reta final do terceiro set, enquanto tentava se recuperar no jogo.

Murray conquistou o primeiro set por 7/5 contra um adversário que vinha de uma vitória cansativa sobre o russo Andrey Rublev, quinto do ranking, na rodada anterior. Entretanto, no início da segunda parcial, a chuva voltou a carir em Miami, interrompendo o jogo por cerca de quarenta minutos. Machac foi superior nos detalhes do segundo set, levando a partida para o terceiro, onde abriu 5 a 2 com o saque para selar a vitória. No entanto, Murray se recuperou, animando a torcida ao igualar em 5 a 5.

Contudo, Murray torceu o pé ao tentar alcançar uma bola curta, precisando de atendimento médico e demonstrando limitações de movimento. Ainda assim, salvou um match point, forçando o tiebreak e até liderou por 5-3, mas Machac teve a ousadia de tentar uma paralela de backhand, conseguindo reagir. A batalha épica durou incríveis 3 horas e 27 minutos.

Agora, Machac enfrentará nas oitavas de final o italiano Matteo Arnaldi, que passou pelo canadense Denis Shapovalov por 6/3, 7/6 (9/7).

OUTROS RESULTADOS

Como no ano passado, quando eliminou nomes do porte de Carlos Alcaraz e Casper Ruud, o húngaro Fabian Maroszan roubou a cena ao eliminar o dinamarquês Holger Rune neste domingo no Masters 1000 de Miami com um duplo 6/1. A vitória foi definida em 59 minutos.

Atual 57º do mundo, Maroszan terá pela frente agora Alexei Popyrin, que derrotou Jiri Lehecka por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4 em 1h12 de partida. Este vai ser o primeiro encontro entre os dois tenistas.

Também neste domingo, o australiano Alex de Minaur não deu espaços para surpresas e superou o sul-coreano Soonwoo Kwon por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. Na sequência do torneio de Miami, ele encara o alemão Jan-Lennard Struff, que deixou pelo caminho o compatriota Daniel Altmaier com um duplo 6/3.