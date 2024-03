Itália segura pressão no final e derrota o Equador em amistoso nos Estados Unidos

Em jogo amistoso realizado em Nova Jersey, neste domingo, a Itália, que entrou em campo com uma equipe reserva, suportou a pressão do Equador e saiu vitoriosa por 2 a 0, na Red Bull Arena, diante de um grande público.

Com o triunfo, a equipe comandada por Luciano Spalletti encerra a Data Fifa com aproveitamento de 100%, pois também venceu a Venezuela na última quinta-feira. Além disso, a Itália manteve sua invencibilidade contra o Equador. Ao longo da história, as seleções se enfrentaram três vezes, com duas vitórias italianas e um empate.

O time italiano abriu o placar logo aos dois minutos de jogo com um belo gol. Em uma cobrança de falta, Dimarco acertou a barreira. Na sobra, Pellegrini soltou uma bomba que estufou as redes do goleiro Burrai. Após ficar atrás no placar, o Equador buscou o empate e apostou em um jogo mais agressivo, com entradas mais duras, enquanto os italianos recuaram e focaram em neutralizar as jogadas adversárias sem se expor ao ataque.

No segundo tempo, os sul-americanos se mostraram mais presentes no ataque e criaram boas oportunidades para igualar o marcador, mas foram impedidos pelo goleiro italiano Vicario, do Tottenham, que realizou grandes defesas.

Nos acréscimos, a Azzurra aproveitou um contra-ataque para ampliar o placar: Barella recebeu um passe sensacional e tocou por cima do goleiro Burrai para fechar o duelo com mais um belo gol.

Durante a partida, a seleção equatoriana contou com o zagueiro Félix Torres, do Corinthians, como titular, enquanto Arboleda, do São Paulo, que havia jogado na vitória por 2 a 0 sobre a Guatemala, na última quinta-feira, foi poupado e não entrou em campo.

A próxima partida da Itália está marcada apenas para o dia 4 de junho, quando enfrentará a Turquia em um amistoso preparatório para a Eurocopa. Já o Equador tem um compromisso marcado para o dia 26 de junho, quando enfrentará a Venezuela na estreia da Copa América.