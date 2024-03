Bia Haddad é dominada pela britânica Katie Boulter e está fora do WTA 1000 de Miami

No segundo encontro em menos de um mês, a brasileira Bia Haddad novamente perdeu da britânica Katie Boulter e foi eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Miami. Diferentemente do que aconteceu em San Diego, no fim de fevereiro, a brasileira desta vez não ofereceu muita resistência e caiu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, a rodada noturna de sábado.

A tenista brasileira, 13ª do mundo, ainda não conseguiu encaixar uma boa sequência na temporada e agora acumula 8 vitórias em 17 partidas. Contra a 30ª do ranking, Bia não teve muitas chances em Miami. Em nenhum momento ameaçou o serviço da rival, que converteu 4 dos 7 break points que conquistou para fechar o jogo com facilidade.

Campeã em San Diego após bater a brasileira de virada na segunda rodada, Boulter foi muito superior a Bia Haddad nos pontos disputados com o primeiro saque. Enquanto a britânica venceu quase 79% das bolas nestas condições, aproveitamento da brasileira ficou abaixo dos 60% (58,8%). O desequilíbrio foi gigantesco no primeiro set, com 93,3% de Boutler e apenas 50% de Bia Haddad.

Fora da chave de simples, Bia Haddad ainda está na disputa de duplas. Ela e americana Taylor Townsend formam a dupla cabeça de chave número seis e estreiam contra Asia Muhammad e Alycia Parks, ambas dos Estados Unidos. O jogo está marcado para domingo.

A estreia do Brasil nas duplas também não foi positiva. Melhor tenista do país em duplas, Luísa Stefani foi surpreendida na estreia. Ao lado de Demi Schuurs, da Holanda, caiu diante de Oksana Kalashikova, da Geórgia, e da romena Monica Niculescu, de virada, por 2 a 1, parciais de 2/6, 6/2 e 10/6. Luísa Stefani ocupa a 14ª colocação no ranking de duplas e com Schuurs conquistou o título do WTA 1000 de Doha, em fevereiro, sem ceder sets durante a campanha.

SURPRESAS

A rodada de sábado em Miami foi marcada por outras surpresas na chave de simples feminina. A número dois do mundo, Aryna Sabalenka, de Belarus, foi eliminada pela ucraniana Anhelina Kalinina, 36ª do ranking, que marcou 6/4, 1/6 e 6/1. Já a tunisiana Ons Jabeur, sexta do mundo, perdeu da russa Elina Avanesyan por 6/1, 4/6 e 6/3. Foi a terceira derrota seguida de Jabeur, que só venceu 2 de suas 7 partidas em 2024.

A lista de zebras só não foi maior porque a Elena Rybakina, terceira do ranking, sofreu, mas venceu a americana Taylor Townsend, que veio do qualificatório, por 2 a 1, parciais de 6/1, 6/7 (7/3) e 6/4. A próxima adversária de Rybakina será Madison Keys.