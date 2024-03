Técnico com câncer terminal realiza sonho de treinar Liverpool e é ovacionado no Anfield

O ex-treinador da Inglaterra Sven-Goran Eriksson realizou o sonho de comandar o Liverpool, neste sábado, em um jogo de lendas do clube contra o Ajax. O convite foi feito por Jurgen Klopp, técnico da equipe principal dos Reds, após o sueco ter revelado em janeiro um diagnóstico de câncer terminal no pâncreas. Segundo ele, resta-lhe apenas um ano de vida no "melhor dos casos".

Ao entrar em campo, Eriksson, de 76 anos, foi ovacionado pela torcida presente no estádio de Anfield e ficou visivelmente emocionado. Além da seleção inglesa, que enfrenta o Brasil hoje, ele já esteve à frente de times como Benfica, Manchester City e Lazio. Sua grande vontade, no entanto, era treinar o time do coração.

"Quando eu era treinador, sempre sonhei com o Liverpool, mas isso nunca aconteceu. Esteve perto uma vez, houve uma conversa, muitos anos atrás. Nunca aconteceu, mas agora sim", revelou na sexta-feira, em coletiva de imprensa na véspera da partida.

"Quando me perguntaram, eu pensei que era uma piada. Respondi que sim. E é para caridade, o que torna ainda mais adorável", completou.

Sven-Goran Eriksson vibrou a cada vez que o Liverpool balançou as redes. Foi abraçado após o gol do zagueiro aposentado Gregory Vignal e, claro, após o apito final. O jogo beneficente terminou com a vitória por 4 a 2 dos ingleses. Cissé, Nabil El Zhar e Fernando Torres também marcaram pelo time da casa.