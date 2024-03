Rússia cancela amistoso coma Paraguai após ataque terrorista com mais de 100 mortos

A Rússia anunciou, neste sábado, o cancelamento do amistoso com o Paraguai, que estava marcado para segunda-feira, devido a um ataque terrorista a uma casa de espetáculos em Moscou, que deixou pelo menos 115 mortos.

"Devido ao ataque terrorista em Krasnogorsk (nos arredores de Moscou), a União Russa de Futebol e a Associação Paraguaia de Futebol decidiram cancelar o amistoso entre as seleções russa e paraguaia", afirma o comunicado oficial, que acrescenta que os torcedores com ingresso serão reembolsados.

A partida aconteceria na VTB Arena, estádio do Dínamo de Moscou. A delegação paraguaia já treinava na Rússia para o confronto. De acordo com a Federação Russa, o amistoso pode ser realizado em uma nova data. A Rússia, por conta da guerra com a Ucrânia, está impedida pela Fifa e pela Uefa de disputar partidas oficiais.

Os amistosos são as únicas alternativas de a Rússia entrar em campo na atual situação geopolítica. Na quinta-feira, a Rússia disputou um amistoso com a Sérvia e goleou o rival por 4 a 0. O jogo aconteceu no estádio Lev Yashin, em Moscou.