Max Verstappen garante, no GP da Austrália, sua terceira pole na temporada

Max Verstappen conquistou, na madrugada deste sábado, sua terceira pole position da temporada, no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Apesar de não ter sido o mais rápido durante os treinos livres, que tiveram Norris e Leclerc como líderes, o holandês da Red Bull depositou toda sua energia no Q3 e garantiu a vitória, seguido por Carlos Sainz Jr. e Sergio Pérez. A corrida acontece na madrugada deste domingo, à 1h (de Brasília).

A disputa pela pole contou com 19 carros, com Logan Sargeant de fora do fim de semana após ceder seu carro da Williams para Alexander Albon, que bateu no TL1. Ele não conseguiu ter seu veículo consertado a tempo. Entre os dez primeiros da classificação final também ficaram Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Tsunoda, Stroll e Alonso.

O Q1 foi do espanhol Carlos Sainz, que atingiu 1m16s731. As duas Ferraris despontaram na liderança, seguidos por Verstappen que anotou a melhor volta com oito minutos restantes no Q1. Com três minutos para a bandeirada, Perez foi um dos primeiros a retornar para a pista e desbancou Leclerc. Mercedes não teve um bom desempenho, apesar da sexta colocação de Russell, Lewis Hamilton ficou com o 12º melhor tempo e passou perto de não atingir o Q2.

O resultado fechou com Sainz, Perez e Verstappen, respectivamente. Albon teve sua primeira volta deletada pela primeira vez em seu GP local por exceder limites de pista. Ricciardo, Hulkenberg, Gasly e Zhou foram os primeiros eliminados.

Na Q2, com 15 minutos de pista, Sainz, Leclerc e Verstappen lideraram com os melhores tempos. Mercedes seguiu ruim, Hamilton caiu para 11ª e foi eliminado com apenas 0s059 de avançar ao Q3, atrás de George Russel, após ser superado por Tsunoda e Strol que se salvaram da eliminação nos últimos minutos. Com Hamilton, foram eliminados Albon, Bottas, Magnussen e Ocon.

Na última, Verstappen acelerou e deixou as Ferraris para trás com 1m15s915. Com menos de oito minutos para a bandeirada, o holandês anotou 1m16s048. Em segundo e terceiro seguiram, Sainz, apenas 0,270s atrás e Perez. Leclerc encontrou problemas, errou nas últimas curvas e caiu para quinto. O bicampeão Alonso abortou sua volta após escapar da pista na curva 6, e retornou aos boxes.

Com essa, Max tem sua terceira pole da temporada. O holandês também largou da primeira colocação nos GPs do Bahrein e Arábia Saudita e foi ganhador de ambas.

Confira o grid do GP da Arábia Saudita:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min15s915

2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min16s185

3º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min16s274

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s315

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s435

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s572

7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s724

8º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min16s788

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min17s072

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s552

11º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s960

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s167

13º - Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min17s340

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min17s427

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min17s697

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min17s976

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s982

18º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min18s085

19º - Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min18s188