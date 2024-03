Endrick faz gol da vitória em Wembley e diz esperar ficha cair: 'Ainda tô associando'

O atacante Endrick saiu do banco e marcou o seu nome na história dos confrontos entre Brasil e Inglaterra ao fazer o seu primeiro gol pela seleção na vitória de 1 a 0. Ao fim do jogo, ele parecia ainda não entender a dimensão do feito.

"Ainda tô associando", disse o jogador, à saída de campo do estádio de Wembley. "Não vou mentir, eu tava pensando no gol", admitiu. "No videogame, eu botava em modo carreira e me via jogando pela seleção em Wembley. Espero ajudar meus companheiros a conseguir mais uma vitória", declarou, ao final.

Atleta mais novo do atual grupo convocado pelo técnico Dorival Júnior, Endrick faz parte de um ciclo de renovação na seleção brasileira. O duelo com os ingleses, em Wembley, foi o primeiro dirigido pelo atual treinador à frente da equipe nacional.

O lateral-direito Danilo, o mais experiente entre os selecionados, disse que "não poderia ver nada mais simbólico do que um gol do Endrick aqui. "Parecia que a gente jogava junto há anos. O Brasil tem defesa para mais dez anos".

O meia Paquetá também falou da importância do resultado fora de casa e ainda mais contra os ingleses. "Muito feliz em poder voltar a vestir essa camisa. Vencemos uma grande seleção e acho que o time foi bastante competitivo. Foi um jogo muito difícil", disse o atleta revelado pelo Flamengo e que, atualmente, defende o West Ham, da Inglaterra.