Endrick entra para lista de jogadores mais jovens a marcar pelo Brasil

Endrick saiu do banco de reservas e fez história neste sábado, diante da Inglaterra. Aos 34 minutos do segundo tempo, a joia do Palmeiras fez o gol que garantiu a vitória brasileira no amistoso internacional disputado em Wembley, em Londres. E de quebra, tornou-se o quarto atleta mais jovem a marcar com a camisa do Brasil.

Aos 17 anos e 245 dias de idade, Endrick foi oportunista. Em uma jogada em alta velocidade, ele aproveitou o rebote após finalização de Vinícius Júnior para estufar as redes do goleiro Pickford.

Com isso, fica atrás apenas de Pelé (16 anos e 257 dias), Edu (16 anos e 306 dias) e Ronaldo (17 anos e 228 dias). Coutinho (17 anos e 323 dias) completa o top 5.

Destaque do Palmeiras, Endrick já foi negociado com o futebol europeu e vai defender o Real Madrid. Apesar da pouca idade, o atacante já não é mais visto como uma simples promessa. Na coletiva, Dorival Júnior fez questão de valorizar seu jogador.

"Ele teve uma função muito importante quando entrou no segundo tempo. O Endrick tem uma chegada no ataque muito forte e isso fez com que segurássemos os avanços dos ingleses pelo meio do campo", afirmou o treinador.

Na próxima terça-feira, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Espanha. O confronto está marcado para às 17h30, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, onde Endrick vai atuar a partir de junho, quando completará 18 anos.