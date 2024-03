Alemanha faz gol relâmpago em retorno de Kroos e vence a França em amistoso

Com direito a gol com oito segundo de partida, a Alemanha fugiu da crise e venceu a França por 2 a 0 em pleno Stade de France, em Paris, neste sábado. O jogo foi elétrico, com chances claras para as duas equipes, mas a força alemã se destacou e garantiu o resultado.

O confronto começou em ritmo alucinante. Aos 8 segundos, na saída de bola, Toni Kroos tocou para Wirtz, que marcou golaço de fora da área. Após surpreender a França, a Alemanha passou a atuar com mais propriedade no início do duelo.

Aos poucos, a França equilibrou as ações e tomou conta do campo alemão com até oito jogadores pressionando a bola. A Alemanha também marcava alto, fazendo com que o meio de campo francês tivesse dificuldades.

As duas seleções faziam um primeiro tempo eletrizante, apesar das poucas chances de gol, mesmo em jogadas isoladas de Mbappé. A partir dos 20 minutos, a França passou a incomodar ainda mais com as investidas de Dembelé pelo lado direito do ataque.

O segundo tempo começou como o primeiro: com gol da Alemanha. Aos 3 minutos, Musiala driblou o goleiro francês e deixou Havertz livre para ampliar o placar: 2 a 0 Alemanha.

Com supremacia no meio de campo, os alemães ditaram o ritmo e controlaram o embate. Burocrática, a França raramente chegou ao terço final do campo. Em ritmo de treino, os alemães tocaram bem a bola e ainda fizeram o goleiro rival ter trabalho até o fim do amistoso.