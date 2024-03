Guarani se aproxima de atacante Caio Dantas e volante Lima retorna de empréstimo

O Guarani está cada vez mais próximo de anunciar o atacante Caio Dantas como reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem confirmou isso foi o próprio presidente do clube, André Marconatto, que admitiu que está tudo acertado com o jogador, faltando apenas a rescisão de contrato com o Vitória, que deve acontecer logo após as finais do Campeonato Baiano.

"Nós fizemos uma proposta pelo Caio Dantas e isso acabou vazando para a imprensa. Estamos esperando para assinar os papéis e cravar a chegada. A proposta é de transferência definitiva e pelos direitos dele", disse Marconatto em entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas.

Caio Dantas chegaria em definitivo ao Guarani com contrato de duas temporadas. Atualmente, seus direitos econômicos estão ligados ao Água Santa, clube que o emprestou ao Vitória. Os valores da negociação não foram divulgados. Outros times brasileiros, como a arquirrival Ponte Preta, também tinham interesse no jogador.

Aos 31 anos, o centroavante acumula passagens por Osasco Audax, América-MG, Red Bull Bragantino II, Uberlândia-MG, Água Santa, Botafogo-SP, Cuiabá, Vila Nova e Sampaio Corrêa, onde viveu o melhor momento da carreira. Também passou pelo Guangzhou City, da China.

OUTRA NOVIDADE

O volante Lima está de volta ao Brinco de Ouro e é mais uma opção para o Guarani para a Série B. Ele estava emprestado à Inter de Limeira e, como seu contrato chegou ao fim, foi reintegrado aos treinos. Entretanto, a permanência do atleta ainda é incerta para o restante da temporada.

Ainda na busca por reforços, o Guarani segue preparação para a Série B, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.