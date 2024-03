Dorival Júnior pede justiça no caso Robinho: 'Tem que ser penalizado'

O técnico Dorival Júnior concedeu uma coletiva nesta sexta-feira no estádio Wembley para falar sobre o amistoso entre Inglaterra e Brasil e se posicionou sobre o atacante Robinho, preso por cometer crime de estupro coletivo.

Ele condenou o ato do seu ex-jogador e pediu que o caso não fique impune. "Primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas e principalmente nas vítimas envolvidas nesses episódios que acontecem no nosso país e são abafados porque as pessoas não têm voz. Se houve algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado", afirmou o treinador.

Dorival Júnior trabalhou com Robinho no Santos, falou do convívio que teve com o atacante, mas também fez questão de se posicionar contra qualquer tipo de impunidade nessa situação.

"É um momento difícil para expressarmos toda e qualquer situação. Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica. Por mais que doa no meu coração falar disso, falo também pelas vítimas."

Dorival disse ainda que espera uma mudança de cenário no que diz respeito a crimes dessa natureza. "Gostaria de dizer que não só esses casos, mas milhares acontecem ao longo dos dias e a nossa sociedade, infelizmente, se omite da grande maioria. Precisamos penalizar também esses casos que não são expostos e acontecem com frequência", disse o treinador da seleção.